Tolgay Arslan: "Emre Belözoğlu gelmiş geçmiş en iyi Türk oyuncu"

Süper Ligin 8inci haftasında pazar günü saat 19.00da deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Sarı-lacivertlilerde Tolgay Arslan, Fenerbahçe TVye açıklamalarda bulundu. Denizlispor maçıyla bir seri yakalamak ve hedeflerine adım adım yaklaşmak istediklerini vurgulayan Tolgay Arslan, Geçen hafta milli araya girdik. Çok iyi çalıştık ve hocamız çalışmadan sonra bir iki gün izin de verdi. Bugün de tamamen Yukatel Denizlispor maçına hazırlanıyoruz. Güzel bir atmosfer var. Geçen maçta küçük bir kaza geçirdik ama kimsenin şüphesi olmasın. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Kendimize inanıyoruz. Bu hafta da güzel çalışmanın bir sonucu olarak üç puanı alırız. İlk 6 hafta zor bir fikstür gözüküyordu. Onu iyi atlattık. Geçen hafta da dediğim gibi küçük bir kaza geçirdik. O maçı alsaydık çok güzel olurdu. Ama bu sene ligde herkes birbirine çok yakın. Bir seri yakalamamız gerekiyor. Takım olarak kendimizi iyi görüyorum. İnşallah güzel bir seri başlatırız ve hedefimize adım adım ulaşırız. Fenerbahçenin hedefi her sene aynıdır. 10 sene sonra da 100 sene sonra da aynı kalacaktır. Bunu her hafta konuşmamıza gerek yok. Adım adım gidelim. 4 maç var. Ardından tekrar bir milli ara gelecek. Dörtte dört yapalım ve hedefimize yaklaşalım. Dediğim gibi adım adım, en sağlıklı ve mantıklı şekilde gidelim diye konuştu.



EMRE BELÖZOĞLU GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ TÜRK OYUNCU



Sarı-lacivertlilerde en büyük avantajın Emre Belözoğlu olduğunun altını çizen Tolgay Arslan, Herkes hırslı. Birkaç sakatlık oldu. Ben de sakattım. Victor da sakattı. O da geri döndü. Antalyaspor maçından sonra bir konuşma oldu. Bizim en büyük avantajımız Emre Belözoğludur. Hem ağabeylik hem kaptanlık yapıyor. Benim için gelmiş geçmiş en iyi Türk oyuncu. Aynı mevkide oynuyoruz. Ondan çok şey öğreneceğim için seviniyorum şeklinde konuştu.





YAVAŞ YAVAŞ YÜZDE YÜZE ULAŞIYORUM



6 hafta takımdan uzaktım. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum diyen başarılı oyuncu, Geçen seneki hatayı yapmak istemiyorum. 3 buçuk ay kadro dışı kalmıştım. Tek başına idman yapmıştım. 5 ay futbol oynamadım. Geldiğimde hemen oynamak istedim. Oynadım, iki-üç maç iyi gitti ama vücut kaldırmadı. Bana bir sinyal verdi ama ben duymak istemedim. Maçları da kaldıramadım. Bu hatayı bu sene yapmak istemiyorum. Takım iyi gidiyor. Yavaş yavaş takıma adapte olayım dedim. Yavaş yavaş yüzde yüze ulaşıyorum. Gerçek performansımı göstermek istiyorum. Eminim ki göstereceğim. Artık kendimi çok iyi hissediyorum, güçlüyüm ve nefes alabiliyorum. İleriki haftalarda maçlarda da göreceğiz ifadelerini kullandı.



KARAKTERLİ BİR TAKIMIMIZ VAR



Takımdaki arkadaşlık ortamından da bahseden Arslan, Şu an fit hissediyorum. Önümüzdeki maçlarda forma şansı da bulacağım. Güzel bir seri yakalayalım. Karakterli bir takımımız var. Herkesin birbirini sevdiği çok güzel bir ortamdayız. Geçen seneyi çok konuşmak istemiyorum ama geçen seneden sonra bu ortamı yakalamak bizim için çok önemli. Dediğim gibi Emre ağabey geldi. Patron gibi her şeye dikkat ediyor. Onun bize çok katkı vereceğini ilk baştan gördük. Bir kaptan var ve onun sözünü herkes dinliyor. Keyifli bir ortam var. Maç öncesi ve sonrasında şakalar oluyor. Herkes birbiriyle çok samimi ki bunu maçlarda da gördük. Bir seri başlatırız inşallah ve sezon sonu herkes mutlu bir şekilde sezonu kapatır. Sakatlarımızdan Victor geri döndü. Serdar da benim gibi uzun zamandır yoktu. Hasan Ali, Isla geri döndü. Yavaş yavaş herkes geri dönüyor. Güzel bir rekabet ortamı olacak. Takımın seviyesi de artacak. Maçları da inşallah alacağız dedi.

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