Tolgay Arslan efsane sözleri paylaştı: Fenerbahçe'nin büyüklüğü...
Tolgay Arslan, sosyal medyadan İslam Çupi'nin efsane sözlerini paylaştı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolgay Arslan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarını bugün de sürdürdü.
Beşiktaş'tan sarı lacivertli ekibe transfer olan Tolgay, İslam Çupi'nin efsaneleşmiş "Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü, ne kupa büyüklüğüdür." sözlerini Instagram ve Twitter hesaplarından paylaştı.
Paylaşımların altına çok sayıda yorum bırakıldı.
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