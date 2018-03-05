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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerFutbol HaberleriTolgay Arslan: "Bu takımın bir askeri olmak istiyorum"
Futbol Tolgay Arslan: "Bu takımın bir askeri olmak istiyorum"
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Sıradaki Haber:Kenan Başaran: Lens'teki kaygısızlık...

Futbol
DHA
05.03.2018 - 22:27, Son Güncelleme:

Tolgay Arslan: "Bu takımın bir askeri olmak istiyorum"

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Beşiktaş'ın Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yendiği mücadelenin ardından siyah-beyazlı futbolcu Tolgay Arslan yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İlk olarak futbol dışında konuşmak istediğini söyleyen Tolgay, "Ülkemiz zor zamanlardan geçiyor, biz futbolcu olarak tabii ki hafta bir iki maç oynuyoruz. Bu galibiyeti askerlerimize armağan ediyoruz, Allah onları korusun, yardımcı olsun" dedi.

"3 PUANI HAK ETTİK"
İyi bir maç çıkardıklarını belirten Tolgay Arslan, "Galibiyeti hak ettik. Quaresma ve Pepe yoktu ama gördük ki takım olarak oynarsak iyi iş görüyoruz. Bu 3 puanı hak ettik" ifadelerini kullandı.

"TAKIM OLARAK BİRLİKTE HAREKET ETTİK"
Kendisini orta sahanın ortasında oynarken daha rahat hissettiğini ifade eden Tolgay, "Orada daha rahat hissediyorum, mücadele etmek, topu öne taşımak istiyorum. Ben takımın bir askeri olmak istiyorum. Bugün herkes iyi iş gördü. Takım olarak defansta ve ofansta beraber hareket ettik. Takımı da tebrik ederim. Özellikle Lens zor zamanlardan geçiyor, ona da sahip çıktık bugün. Bana göre iyi bir maç çıkarttı, umarım devamı gelir" diyerek sözlerini noktaladı.

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