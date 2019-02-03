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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Sabah
03.02.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

Tolgay Arslan: "Beşiktaş beni geri çağırdı; ama..."

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Tolgay Arslan: "Beşiktaş beni geri çağırdı; ama..."

Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki oyuncusu Tolgay Arslan, çarpıcı açıklamalarda yaptı. Tolgay, "Beşiktaş’ta 2. takımla bile idmana çıkarmadılar. Geri dönmem için teklif geldi ancak bunu düşünmedim bile. Ya F.Bahçe formasını giyecektim ya da kadro dışı kalacaktım. Sözümün arkasında durdum." dedi.

İlk kez sarı-lacivertli formayı giydiği Göztepe maçı öncesi Fenerbahçe formasını öpen, karşılaşmanın ardından da "Beşiktaş'ın armasını hiç öpmedim" diyen Tolgay Arslan, transfer sürecinde yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Beşiktaş'a dönmek için teklif aldığını dile getiren Tolgay, "Ancak bunu düşünmedim bile. Ya Fenerbahçe formasını giyecektim ya da kadro dışı kalacaktım. Fenerbahçe için her şeyi, kadro dışı kalmayı bile göze aldım. Bir sözüm vardı ve onun arkasında durdum. Son günler oldukça stresliydi. Menajerim, 'Diğer teklifleri değerlendirelim' dedi. Ama ben sadece Fenerbahçe'de oynayacağımı söyledim. 3.5 ay tek başıma çalıştım. Beşiktaş'ta ikinci takımla bile idmana çıkarmadılar. Fenerbahçe formasını sırtıma geçirdiğimde çok duygulandım. Bir basın toplantısı düzenleyip Beşiktaş'la ilgili düşüncelerimi söyleyeceğim ve bu konuyu kapatacağım" ifadelerini kullandı.

"TEŞEKKÜRÜM DESTEKLEYENLERE!"

Tolgay Arslan, sosyal medyadan Beşiktaş'a teşekküründe başkan Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş'in adlarını anmamasıyla ilgili soruya da şu cevabı verdi: "Sadece beni destekleyen insanlara teşekkür ettim. O benim için yeterli."

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