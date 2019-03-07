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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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07.03.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Tolgay Arslan, Ali Koç’u geçti!

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Tolgay Arslan, Ali Koç’u geçti!

Medya Takip Merkezi şubat ayında en çok habere konu olan kişileri açıkladı.

Fenerbahçe'de devre arasında Beşiktaş'tan transfer edilen Tolgay Arslan, 9 bin 810 haberle ilk sırada yer aldı.

Hakem hataları ve mali kurtuluş projesiyle ilgili iki önemli basın toplantısı düzenleyen başkan Ali Koç ise 9 bin 592 habere konu oldu.

YENİ GÖRÜŞME
31 Ocak'ta UEFA'nın FFP komisyonu ile bilgi alışverişinde bulunan Fenerbahçe'de yönetim önümüzdeki günlerde CFCB'nin (Mali Kontrol Kurulu) karşısına çıkacak. Kurul, sarı-lacivertlilerin son üç yıllık mali raporlarını analiz edecek. Anlaşmaya uyup uymadığına karar verecek.

MÜZEDEN 1 MİLYON TL!
Fenerbahçe bir yıl önce kapılarını ziyarete açan Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu'ndan bugüne kadar 1 milyon TL'nin üzerinde gelir elde etti. Ülker Stadı'ndaki müzeyi ayda ortalama 3 bin 700 kişinin gezdiği bildirildi. Yabancıların da ilgi gösterdiği müze turunda tam bilet 35, indirimli bilet ise 25 TL. 0-6 yaş arası çocuklar ile engelli gazi ve şehit yakınlarından ücret alınmıyor.

DEV KAMPANYA BAŞLIYOR
Sarı-lacivertli yönetim, kulübe mali kaynak sağlamak için düzenleneceğini açıkladığı kampanyaya da önümüzdeki günlerde start verecek. Fenerbahçe'ye gönül veren herkes, dev projeye banka hesap ve SMS yolu ile katkı sağlayabilecek. Yapılacak görkemli bir lansman ile duyurulacak kampanya kapsamında kulübe önemli oranda nakit girdisinin sağlanması hedefleniyor.

FERDİ'YE MİLLİ DAVET GELDİ
Ferdi Kadıoğlu, Hollanda U21 Milli Takımı'na davet edildi. 19 yaşındaki oyuncu, Portakallar'ın 24 Mart'ta ABD ve 26 Mart'ta Mısır ile oynayacağı maçlarda görev bekleyecek. Sezon başında NEC Nijmegen'den transfer edilen Ferdi, Süper Lig'de henüz şans bulamazken, Ziraat Türkiye Kupası'nda 13 dakika forma giydi.

BİLETLER SATIŞTA
Başakşehir maçında sarı-lacivertli taraftarlara ayrılan deplasman tribünü biletleri bugün satışa çıkıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda cumartesi günü 19.00'da oynanacak karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar saat 13.00'ten itibaren www.passo.com.tr'den bilet satın alabilecek.

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Tolgay Arslan, Ali Koç’u geçti

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