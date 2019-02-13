Tolgay Arslan 10 gün sahalardan uzak kalacak!
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Zenit mücadelesi öncesi sakatlık yaşayan Tolgay Arslan'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
Zenit maçı öncesi ısınmada sakatlanan Tolgay Arslan'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
Tolgay’ın çekilen MR'ında, kasık bölgesinde kısmi yırtık çıktı. 10 gün sahalardan uzak kalacak olan Tolgay'ın Beşiktaş maçına yetişmesi bekleniyor.
Ersun Yanal, 1-0 kazandıkları Zenit maçı sonrası bu açıklamaları yaptı...
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