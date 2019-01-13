Tolga Zengin Yeni Malatyaspor yolunda
Beşiktaş’ın ikinci yarıda kadroda düşünmediği kaleci Tolga Zengin’e sürpriz bir teklif geldi
Hem yöneticiler hem de başkanlar düzeyindeki görüşmelerin oldukça olumlu geçtiği ve kulüplerin büyük oranda anlaştığı öğrenildi.
ÜCRETİ AZALACAK
Evkur Yeni Malatyaspor, deneyimli eldivene de teklifte bulundu ancak önerilen rakam, Beşiktaş kazandığından az olduğu için Tolga düşünmek için zaman istedi. 35 yaşındaki file bekçisi, maaşında indirime giderse Doğu Anadolu ekibine transfer olacak. Tolga’nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
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