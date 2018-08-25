Tolga Zengin sakatlandı! Genç Utku göreve
Tolga Zengin'in idmanda sakatlık yaşaması sonrasında kalecilik görevini Utku Yuvakuran devralacak.
Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile oynayacak olan Beşiktaş'ta kaleci krizi yaşandı. Tolga Zengin'in sakatlanması sonrasında genç kaleci Utku Yuvakuran'a görev düştü. Tolga Zengin kadrodan çıkartılırken, genç file bekçisi Utku'nun kaleyi koruması bekleniyor.
Loris Karius transferinin resmen açıklanmasına rağmen, oyuncu henüz imzayı atmadı ve sağlık kontrollerinden geçmedi. Alman file bekçisinin lisansı yetişse bile kaleyi Utku'nun devralması daha yüksek bir ihtimal.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle