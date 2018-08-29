Tolga Zengin Partizan maçında yok
Beşiktaş'ta Tolga Zengin idmanda kendini denedi. Tecrübeli kaleci 15 dakika sonra idmandan çıktı. Kale tekrar genç Utku'ya emanet.
Beşiktaş'ta Tolga Zengin'in son durumu, Partizan maçı öncesi yapılan son antrenmanda belli oldu.
Sakatlığı bulunan deneyimli file bekçisi, çıktığı idmanda kendini denedi. Tolga Zengin, ağrıları gerekçesiyle idman 15. dakikada bıraktı. Beşiktaş - Partizan maçında kaleyi, ligdeki son Antalyaspor maçında olduğu gibi Utku Yuvakuran koruyacak.
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