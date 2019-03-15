Tolga Zengin: İki kolumu bağlasalar şu golleri yemem

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTolga Zengin: İki kolumu bağlasalar şu golleri yemem
GeriFutbol Tolga Zengin: İki kolumu bağlasalar şu golleri yemem
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Fanatik
15.03.2019 - 07:20, Son Güncelleme:

Tolga Zengin: İki kolumu bağlasalar şu golleri yemem

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tolga Zengin: İki kolumu bağlasalar şu golleri yemem

Tolga Zengin, yöneticilerin de bulunduğu bir ortamda, “İki kolumu bağlasalar, Karius’un yediği şu golleri yemem. Onun yediği gollerin bir tanesini ben yeseydim, kıyamet kopardı” dedi ve ardından da ipi çekildi.

Siyah-Beyazlılar’da kadro dışı kalan oyunculardan biri olan Tolga Zengin’le neden bir anda ilişkilerin koptuğu ortaya çıktı. Loris Karius’un gelmesinin ardından kaleyi Alman eldivene kaptıran Tolga, bu sezon sadece 9 maçta görev yaptı.

Son karşılaşmasına da 11 Kasım 2018’de Vodafone Park’ta 2-1 kaybedilen Sivasspor mücadelesinde çıkan Tolga, bir daha hiç forma giymedi. Teknik direktör Şenol Güneş’in destek vermesine rağmen yönetimin kararıyla devre arası kampına alınmayan tecrübeli file bekçisinin biletinin, Karius’la ilgili sözleri sonrası kesildiği öğrenildi.

‘Bizim çıtımız çıkmıyor’

Tecrübeli eldiven, Karius’un yediği hataları goller sonrası yöneticilerin de olduğu bir ortamda açtı ağzını, yumdu gözünü... 35 yaşındaki oyuncunun, “İki kolumu bağlasalar, Karius’un yediği şu golleri yemem. Onun yediği gollerin bir tanesini ben yeseydim, kıyamet kopardı. Ancak, ‘Sırf biz aldık, laf edilmesin’ diyerek her şeyin üstü örtülmeye çalışılıyor. Biz aylardır paramızı alamıyoruz ama çıtımız çıkmıyor. Ama diğerleri birkaç ay gecikme olunca hemen FIFA’ya gidiyorlar” sözleri sonrasında ipinin çekildiği bildirildi.

Şenol Güneş ne demişti?

Karius'un hatalı golleri yemesi sonrası teknik direktör Şenol Güneş, “Tolga Zengin olsa, hemen oynatırım. Karius yetenekli ama olmadı, şu ana kadar tutmuyor. Karius’un elektriği heyecanı donuk. Takıma ait olma konusunda eksikleri var, benim de hatam vardır tabii. Bununla veya diğerleri ile sezonu kapatacağız. Bu oyuncular bizim oyuncumuz. Tolga şu anda bizimle idmana çıkmıyor. O yüzden kapatayım o konuyu” ifadelerini kullanmıştı.

11
Beşiktaşa 31 marta kadar 13 milyon Euro lazım
Beşiktaş'a 31 marta kadar 13 milyon Euro lazım
Karius 500 bin Euro istiyor
Karius 500 bin Euro istiyor
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

A Milli Takım'da büyük sürpriz! Şenol Güneş...

Fenerbahçe, Enes, Okay ve İrfan Can'ın durumunu sordu

Karius 500 bin Euro istiyor