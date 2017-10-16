G.SARAY’da futbolcular dün izin yaparken teknik direktör Igor Tudor, yardımcılarıyla birlikte Florya’ya kapanıp, pazar günü karşılaşacakları F.Bahçe’nin analizini yaptı.
Derbi maçın taktiğini belirleyen Tudor, ayak tabanında oluşan ödem nedeniyle 3 haftadır dinlendirilen Tolga’ya ilk 11’de şans verecek. Hırvat hoca, “Tolga iyi pres yapan ve sahadaki her boşluğu kapatan bir oyuncu. Derbide ona ihtiyacım var” dedi.
Tudor ayrıca, kart cezalısı olmaması için A. Konya karşısında oynatmayıp derbiye sakladığı Serdar’ı da ilk 11’de oynatacak. Konya maçında sağ üst arka adalesinde zorlanma meydana gelen Rodrigues ise bu sezon ilk kez yedek kalacak.