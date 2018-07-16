Tolga Öngören: "Harper fayda sağlayacak"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriTolga Öngören: "Harper fayda sağlayacak"
GeriBasketbol Tolga Öngören: "Harper fayda sağlayacak"
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Basketbol
DHA
16.07.2018 - 12:04, Son Güncelleme:

Tolga Öngören: "Harper fayda sağlayacak"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tolga Öngören: "Harper fayda sağlayacak"

TOFAŞ’ta daha önce Joshua Owens, Tony Crocker ve Raymar Morgan takımdan ayrılırken,ayrılma ihtimali yüksek olan bir diğer isim Pierria Henry’nin durumu ise bugün netleşecek. TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören takıma bu sezon dahil olan Demonte Harper ve Kyle Weems’i ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, yeni sezon için kadro yapılandırmasını sürdürüyor. Bursa temsilcisi ilk transferini Amerikalı basketbolcu Demonte Harperı renklerine bağlayarak gerçekleştirirken, son iki sezonda Beşiktaş Sompo Japan forması giyen Amerikalı basketbolcu Kyle Weems ile de anlaşma sağlamıştı.

"WEEMS’İN KARAKTERİ ÖNEMLİ"

TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören ise her iki oyuncu için değerlendirmelerde bulundu. Kyle Weemsin Avrupa tecrübesinin de bulunduğunun altını çizen Öngören, Weemsin karakteri önemli, kazanmayı arzulayan hem Bursaya hem de bizim yapımıza uyacağını düşündüğümüz bir oyuncu. 3 ve 4 pozisyonlarını oynuyor. Bu da önemli çünkü yeni sezon ile birlikte yabancı sayısı da 5e düşürüldü. Dolayısıyla hem Türkiye, hem de Avrupada boy gösterirken birkaç pozisyonda oynayabilen oyuncuları tercih ediyoruz. Weemsi kadromuza kattığımız için çok umutlu ve mutluyuz dedi.

"HARPER FAYDA SAĞLAYACAK"

ABDli Demonte Harperın da 1 ve 2 numaralı pozisyonu oynayabildiğini kaydeden Tolga Öngören, Harper da geçtiğimiz sezon Zenit-Saint Petersburg formasıyla EuroCupta mücadele etti. Avrupa tecrübesine sahip bir oyuncu. Asıl pozisyonu 2 ancak zaman zaman 1 numaralı pozisyonda da oynayabiliyor. Şutu ve pası olan, çembere gidebilen bir oyuncu. Özellikle yabancı sınırlamasının olduğu bu düzende bize çok fayda sağlayacağını düşünüyorum diye konuştu. 

Tolga Öngören, takviyelerin süreceğini ve bir tane uzun ile bir tane point guard oyuncusunu takıma dahil edeceklerini de sözlerine ekledi.

Öte yandan TOFAŞta geçtiğimiz sezon kadroda yer alan Joshua Owens, Tony Crocker ve Raymar Morgan ayrıldı. Pierria Henrynin durumunun ise bugün netleşeceği öğrenilirken, takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Günün en popüler basketbol bahislerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Wimbledon gençlerde şampiyon olan Yankı Erel kimdir?

Çağlar Şahin Akbaba Adana Demirspor'da

Genç yıldızlardan farklı galibiyet

Konyaspor’a Hollanda kampı öncesi 4 gün izin 