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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
DHA
24.09.2019 - 12:48, Son Güncelleme:

Tolga Geçim: Anadolu Efes'in hedefi bu sene de yukarılarda olmak

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Tolga Geçim: Anadolu Efes'in hedefi bu sene de yukarılarda olmak

Anadolu Efes'in milli oyuncusu Tolga Geçim, "Geçen sene burada değildim ama dışarıdan takip ettim. Bu sene de Anadolu Efes'in hedefi, yukarılarda olmak. Bu bizim üzerimizde biraz baskı yaratacak çünkü geçen sene başarılmış bir gurur tablosu var. Bu sene bunu en iyi şekilde yaşamak istiyoruz. Elimizden geldiğince sonuna kadar gitmek istiyoruz" dedi.

Anadolu Efes, yaklaşan EuroLeague sezonu öncesinde medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yaz transfer döneminde Anadolu Efes'e katılan milli oyuncu Tolga Geçim, medya gününde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes forması giyeceği için çok mutlu olduğunu ifade eden 23 yaşındaki Geçim, "Öncelikle burada olduğum için mutluyum. Sonuçta bu işi yaparken her zaman EuroLeague'de mücadele etmek istemiştim. Şu anda burada olduğum için onurlu ve gururluyum" şeklinde konuştu.

"BANVİT'İN (TEKSÜT BANDIRMA) BENİM HAYATIMDAKİ YERİ ÇOK ÖNEMLİ"
Altyapısından yetişip uzun yıllar formasını terlettiği Teksüt Bandırma'da çok güzel yıllar geçirdiğini vurgulayan genç oyuncu, "Banvit'in (Teksüt Bandırma) benim hayatımdaki yeri çok önemli. Sonuçta benim buraya gelmemde en büyük yardımcı onlar oldu. Anadolu Efes gibi bir kulübe geldim, EuroLeague'de mücadele edeceğim. Sahaya çıktığımda en iyi performansımı sergileyip takımıma yardımcı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"KOÇ, BENDEN TAKIM ARKADAŞLARIMA POZİSYON HAZIRLAMAMI İSTİYOR"
Anadolu Efes'te üstleneceği rol hakkında da ipuçları veren Tolga Geçim şunları söyledi:

"Ben topla oynamayı seven bir üç numarayım. Takım arkadaşlarıma pozisyon yaratmayı seviyorum. Burada hocam benden sahaya girdiğimde takım arkadaşlarıma pozisyon yaratmamı istiyor. Ben de aldığım süreyi en iyi şekilde değerlendirip, sahada mücadele edeceğim."

Tolga Geçim, perşembe günü oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak sezona kupayla başlamak istediklerini vurgulayarak, "Sezonun başındayız. İki takım da yeni yeni takım olarak çalışmaya başladı ve yeni oyuncular kadrosuna kattı. Biz en iyi şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah perşembe günkü maçtan galibiyetle ayrılan taraf biz oluruz" açıklamasında bulundu.

Tolga Geçim: Anadolu Efesin hedefi bu sene de yukarılarda olmak

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