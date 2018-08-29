Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi feshedildi
Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcu Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulübün KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Tolga Ciğerci ile Şirketimiz arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir.
Buna göre, futbolcuya ödenecek olan 2.000.000 EUR yıllık net sabit transfer ücretinin 1.925.000 EUR tutarındaki kısmından tasarruf sağlanmıştır."
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