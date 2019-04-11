Tolga Ciğerci'den olay paylaşım
Sezon başında Galatasaray'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Tolga Ciğerci sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.
Sarı lacivertli takıma transfer olduğundan bu yana sakatlığında dolayı bir maç bile forma giyemeyen orta saha oyuncusu taraftarların da en çok tepki gösterdiği isimlerden biri durumunda.
27 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından trafikte önünde giden kamyonunun tamponunda yer alan 'Gidiyoruz işte... Kiminin hoşuna, kiminin zoruna!' sözlerini paylaştı.
İşte Tolga Ciğerci'nin o paylaşımı:
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