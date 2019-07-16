Tolga Ciğerci'den itiraf! 'Henüz...'
Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci, “Çok çalışıyorum ama geçen sezonu boş geçtim. Henüz istediğim düzeyde değilim” dedi.
Geçen sezon sakatlığı sebebiyle takıma katkı veremeyen Tolga Ciğerci, yeni sezon öncesi için iddialı...
Bu sezon takıma önemli katkılar vermesi beklenen Tolga Ciğerci maç ve idman eksiğini kapatmak için çok çalıştığını söyledi. Tatil döneminde de çalıştığını söyleyen başarılı oyuncu, "Çok çalışıyorum ama geçen sezonu boş geçtim. Henüz istediğim düzeyde değilim. Sezon başladığında hazır olacağıma olan inancım ise tam" dedi.
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