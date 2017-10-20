Tolga Ciğerci'de son dakika! Fenerbahçe'ye karşı...

Akıbeti merakla beklenen Tolga Ciğerci’nin pazar günkü Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı belli oldu. Sakatlığı nedeniyle Aslan’ın ligdeki son iki sınavında forma giyemeyen ve milli arayı da sakat geçiren 25 yaşındaki futbolcu, takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Fenerbahçe maçında ilk 11’de görev yapabilecek duruma gelen Tolga’nın tamamen iyileşmesi teknik heyette yüzleri güldürdü. Tudor artık Fener derbisinin kadrosuna ilk olarak Tolga Ciğerci’nin ismini yazıyor.
Maç başına koşu ortalaması 12 kilometre civarında olan milli futbolcu, Sarı-Kırmızılı ekibin rakip yarı sahada kuracağı baskıdaki kilit isimlerden biri olacak. (Fanatik)
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