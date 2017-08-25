Tolga Ciğerci şov yaptı! Aslan Sivas'ı dağıttı

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Linnes, Tolga Ciğerci (Dk. 76 Selçuk İnan), Fernando, Ndiaye, Belhanda (Dk. 86 Yasin Öztekin), Rodrigues, Gomis (Dk. 87 Eren Derdiyok)

Demir Grup Sivasspor: Rochet, Hakan Bilgiç, Bjarsmyr, Dyakov, Elderson, Leandrinho (Dk. 72 Mert Hakan Yandaş), Hakan Arslan, Emre Kılınç, Cyriac (Dk. 80 Muhammet Demir), Auremir, Kone (Dk. 87 Ergin Keleş)

Goller: Dk. 41 ve 71 Tolga Ciğerci, Dk. 83 Gomis (Penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 10 Mariano, Dk. 45 Serdar Aziz, Dk. 75 Tolga Ciğerci (Galatasaray)





MAÇIN GOL DAKİKALARI

41. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Belhanda'nın sağ taraftan kullandığı korner atışında ceza sahasında Serdar Aziz'in kafayla indirdiği topu, arka direkte Gomis yine kafayla Tolga Ciğerci'nin önüne bıraktı. Bu futbolcu da yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

71. dakikada Galatasaray, skoru 2-0 yaptı. Soldan gelişen sarı-kırmızılı takımın atağında, Belhanda'nın pasıyla ceza sahasına giren Linnes, meşin yuvarlağı ceza yayına doğru çıkardı. Bu bölgede Tolga Ciğerci attığı sert şutta, topu kaleci Rochet'in uzandığı köşeden ağlara gönderdi.

82. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Demir Grup Sivasspor ceza sahasında Ndiaye'nin kontrol etmek istediği topa Bjarsmyr'in elle müdahale ettiğini belirleyen hakem Ali Palabıyık, penaltı noktasını gösterdi. 83. dakikada penaltı atışını kullanan Gomis, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak, takımını 3-0 öne geçirdi.



MAÇTAN NOTLAR

GOMIS'E DESTEK

Galatasaray futbolcusu Bafetimbi Gomis için Türk Telekom Stadyumu'nda büyük sürprizler hazırlandı.

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile oynadığı karşılaşma öncesi Bafetimbi Gomis'e büyük destek verildi. Gomis maskeleri taraftarlara dağıtırken "Irkçılık ideolojik bir düşünce değil psikolojik bir hastalıktır " pankartı açılırken tezahüratlar yapıldı.



Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın yıldızları da, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda tribünden takip etti.

"O SEN OLSAN BARİ" SÜRPRİZİ

Galatasaray Kulübü, sabah saatlerinde şarkıcı Aleyna Tilki'nin, "O sen olsan bari" parçası için şarkıcı ve yapım şirketi ile telif hakkı konusunda görüşmelerini olumlu sonuçlandırdı.

Gomis'in transfer olduktan sonra dans ettiği video ile taraftarlar arasında fenomen haline gelen şarkı, maç öncesi ısınmada çalındı. Şarkı çalındıktan sonra Gomis tribünlere çağrıldı.

Sarı kırmızılı kulüp, Gomis gol atarsa Sivas maçında yine bu şarkıyı çalacak.

23. RANDEVU

Galatasaray ile Sivaspor, Süper Lig’de bugüne kadar 22. kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, 15 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da rakibini 3 kez mağlup edebildi. 4 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı.

ASLAN SERİYİ BOZMAK İSTEMİYOR

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Süper Lig’in son 4 haftasında rakiplerini mağlup etmeyi başarmıştı. 2017-2018 sezonuna da Kayserispor ve Osmanlıspor ile başlayan sarı-kırmızılılar, 2014-2015 sezonundaki 6 maçlık galibiyet sayısını egale etti. Galatasaray, Sivasspor’u mağlup ederek, bu seriyi arttırmak istiyor.

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftası kapsamında Galatasaray, Sivasspor'u sahasında konuk ediyor. 25 Ağustos Cuma akşamı 21.45'te başlayan mücadele, Bein Sports kanalından canlı yayınlanıyor.