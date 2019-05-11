Tolga Ciğerci sahada! U21 maçında ilk kez...
Fenerbahçeli Tolga Ciğerci, U21 Ligi'nde Akhisar ile oynanan maçta oyuna girerek bu sezon ilk kez süre aldı.
Spor Arena / Süleyman ARAT | Fenerbahçe'de bu sezon sakatlık nedeniyle süre alamayan Tolga Ciğerci, U21 Ligi'nde sarı-lacivertlilerin Akhisarspor ile karşılaştığı mücadelede kadroda yer aldı.
Tolga Ciğerci 392 gün sonra sahalara geri dönen Tolga, Galatasaray'dan bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye gelmişti. Ciğerci, 56. dakikada Batuhan Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.
Saat 13:00'da başlayan karşılaşmada Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü sürüyor.
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