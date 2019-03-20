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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.03.2019 - 09:11, Son Güncelleme:

Tolga Ciğerci ne zaman dönecek? Belli oldu

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Tolga Ciğerci ne zaman dönecek? Belli oldu

Tolga Ciğerci, nisan ayından itibaren saha çalışmalarına başlayacak ve aksilik olmazsa önümüzdeki sezon fit bir şekilde takıma katılacak.

Transfer edildiğinden beridir tedavisi süren ve önümüzdeki süreçte oynayıp oynamayacağı belirsiz olan Tolga Ciğerci ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Başarılı orta saha sarı-lacivertli ekibe katıldığından beri sahaya hiç çıkamadı.

Uzun bir süredir yeşil sahalardan uzak kalan 26 yaşındaki futbolcu, rehabilitasyon sürecinde aralıksız çalıştı.

Sakatlığının izlerini atmak için yurt dışında bir dizi tedavi gören Ciğerci, hala sakatlığın izlerini tam olarak atabilmiş değil.

Nisan ayında saha çalışmalarına katılması beklenen Tolga Ciğerci'nin ana hedefi, önümüzdeki sezon fit bir şekilde yeşil sahada olmak.

Fenerbahçe yıldız oyuncuyu transfer sezonunun son gününde kadrosuna katmıştı.

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