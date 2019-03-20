Tolga Ciğerci ne zaman dönecek? Belli oldu
Tolga Ciğerci, nisan ayından itibaren saha çalışmalarına başlayacak ve aksilik olmazsa önümüzdeki sezon fit bir şekilde takıma katılacak.
Transfer edildiğinden beridir tedavisi süren ve önümüzdeki süreçte oynayıp oynamayacağı belirsiz olan Tolga Ciğerci ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Başarılı orta saha sarı-lacivertli ekibe katıldığından beri sahaya hiç çıkamadı.
Uzun bir süredir yeşil sahalardan uzak kalan 26 yaşındaki futbolcu, rehabilitasyon sürecinde aralıksız çalıştı.
Sakatlığının izlerini atmak için yurt dışında bir dizi tedavi gören Ciğerci, hala sakatlığın izlerini tam olarak atabilmiş değil.
Nisan ayında saha çalışmalarına katılması beklenen Tolga Ciğerci'nin ana hedefi, önümüzdeki sezon fit bir şekilde yeşil sahada olmak.
Fenerbahçe yıldız oyuncuyu transfer sezonunun son gününde kadrosuna katmıştı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Fenerbahçe'nin Avrupa kupası Bahçelievler'de anıtlaştırıldı...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle