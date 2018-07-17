Tolga Ciğerci ile ipler koptu
Galatasaray’da adeta istenmeyen adam ilan edilen Tolga Ciğerci ile ipler tamamen koptu. 26 yaşındaki futbolcunun menajeri Kadir Özdağan’ın, alacakları için kulübe ikinci defa ihtarname göndermesi oldu.
Bu gelişmenin ardından Cim Bom, Tolga ile kesin olarak yolları ayırma kararı aldığı öğrenildi.
Galatasaray Yönetimi, Özdağan’a “2. kez ihtar çekmeniz hoş olmadı. Sizinle artık yola devam edemeyiz. Tolga’ya kulüp bulun” dedi. (Fanatik)
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