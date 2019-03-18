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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
18.03.2019 - 07:42, Son Güncelleme:

Tolga Ciğerci idmanlarını yapıyor ama...

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Tolga Ciğerci idmanlarını yapıyor ama...

Tolga Ciğerci, özel hoca ile yurt içi ve yurt dışında idman yapıyor ama...

Son iki sezonu Galatasaray'da geçiren ve bu sezon başında Fenerbahçe ile anlaşan Tolga Ciğerci, sezonu maç oynamadan tamamlayacak.

Sarı lacivertli ekibin sezon başında kadrosuna kattığı ancak sakatlıklarından ötürü bir türlü forma şansı bulamayan Tolga Ciğerci, yurt içi ve yurt dışında çalışmalarını sürdürüyor. Sakatlık problemlerinden bir türlü kurtulamayan 26 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli ekiple henüz hiçbir resmi maçta forma giyemedi.

Frey Almanya yolcusu
Frey Almanya yolcusu!

Fenerbahçe, sezon başında imzaladığı sözleşmede 'Sakatlığı sona ermeden, herhangi bir ücret ödenmeyecek' maddesi bulunan Tolga'dan henüz faydalanamazken, Ali Koç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iyileşene kadar Tolga Ciğerci'ye hiçbir ücret ödenmeyeceğini belirtmişti.

ABD VE ALMANYA ARASINDA MEKİK DOKUYOR

Ayak parmağındaki sakatlık nedeniyle eski formuna kavuşamayan ve tedavisi için ABD ve Almanya arasında mekik dokuyan Tolga Ciğerci, özel hoca ile crossfit antrenmanları yapıyor.

Fenerbahçe'nin Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmayan ve tedavisini ise kulüpten bağımsız olarak gören Tolga Ciğerci'den gelecekte sarı lacivertli ekibin yararlanıp yararlanmayacağı ise merak konusu.

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