Tolga Ciğerci gibisi Avrupa'da yok!

Süper Lig’deki zirve yarışına ilk haftadan itibaren ağırlığını koyan Galatasaray’ın bu başarısında Tolga Ciğerci önemli rol oynuyor. Asıl yeri orta sahanın göbeği olmasına rağmen bu sezon sol kanatta görev alan Tolga, çalışkanlığının yanı sıra golcülüğüyle de takıma büyük katkı yaptı. Ligde geride kalan 5 maçta rakip fileleri 4 kez havalandıran genç futbolcu, Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Süper Lig’de en fazla gol atan orta saha oyuncusu oldu.

Tolga’nın geride bıraktığı orta saha oyuncuları arasında Premier Lig’de 3’er gol atan Mohamed Salah, Sadio Mane (Liverpool), Anthony Martial (M.United), Raheem Sterling (M.City) ve yine Serie A’da ağları 3 kez sarsan Ivan Perisic (Inter) yer alıyor. Milli futbolcu, koşu mesafesiyle de fark yaratıyor.

Sezon hazırlıklarının ilk idmanında 11.3 km koşarak teknik heyeti şaşırtan Tolga Ciğerci, daha sonra sakatlığı nedeniyle bir hafta takımdan ayrı kalmasına rağmen, fizik kondisyonu çok iyi durumda olduğu için formayı hemen aldı.

BURSA'DA FORMA SERDAR AZİZ'İN

Ukrayna ile oynanan milli maçta burnu kırılmasına rağmen son 2 karşılaşmada fedakarlık yaparak forma giyen Serdar Aziz, başarılı performansıyla Igor Tudor’dan tam not aldı. Galatasaray Teknik Direktörü, 2-0 kazanılan Kasımpaşa maçı sonrası özel olarak tebrik ettiği Serdar’ı, pazar günü Bursaspor deplasmanında da ilk 11’de oynatacak.