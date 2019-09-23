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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİC
23.09.2019 - 07:55, Son Güncelleme:

Tolga Ciğerci: Galatasaray’ı yenmeye gideceğiz | Fenerbahçe haberleri

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Tolga Ciğerci: Galatasaray’ı yenmeye gideceğiz | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe’de 11’in banko ismi olan Tolga Ciğerci, Ankaragücü maçı sonrası Hürriyet’e konuştu.

Aylar süren sakatlığının ardından döndüğü Fenerbahçe’de ilk 11’e girmeyi başaran Tolga Ciğerci, Ankaragücü maçı sonrası Hürriyet’in sorularını yanıtladı...

İlk 11 oyuncusu oldun, kendini nasıl hissediyorsun?

Yavaş yavaş kendimi daha iyi hissediyorum. Dördüncü maç oldu 90 dakika oynadığım. Daha da iyi olacağım umarım.

Trabzon maçında çok gol kaçırdınız. Alanya’da da bireysel hatalarla 3 puan gitti. Bu hataların takıma yansıması nasıl oldu?

Futbolda hatalar her zaman olacaktır. Önemli olan iyi çalışıp bu hataların üzerine gidebilmektir. Hatasız futbol olmaz. Neyi daha iyi yapmamız gerektiğini bilmeliyiz. İyi ki sezonun başında bunlar yaşanıyor. İlerideki maçlarda toparlanmamızı sağlayacaktır bu durum…

Gelecek hafta eski takımın Galatasaray’a karşı oynayacaksın. Neler söylemek istersin?

Ben Fenerbahçe’deyim. Orası beni artık ilgilendirmiyor. Tabii ki oraya 3 puan hedefiyle gideceğiz. Şimdi iyi bir dinlenelim. Hocamız bizi maça iyi çalıştırır. Sonra Allah’ın izniyle oraya gidip iyi bir sonuç almak istiyoruz.

GUSTAVO VE EMRE İLE DAHA İYİYİZ

TOLGA Ciğerci, Luiz Gustavo ile Wolfsburg’da 1 ay beraber oynadığını belirterek, “Ben Hertha Berlin’e transfer olduğum için fazla beraber oynayamadık. Çok iyi bir oyuncu, çok iyi karakter. Bunu gittiği her takımda gösterdi. Emre ağabey ve onunla oynamak beni çok rahatlatıyor. Onların orada olması hem takıma hem camiaya güven veriyor” diye konuştu.            

ÇOK GÜZEL BİR FORMA YARIŞI VAR

Bu sezon daha geniş bir kadroya sahip olan Fenerbahçe’deki forma rekabetinin her futbolcuyu daha çok çalışmaya sevk ettiğini belirten Tolga Ciğerci, ‘Bugün dinleneyim’ demek olmuyor. Böyle olunca herkes çok daha fazla çalışıyor diye düşünüyorum.” İfadelerini kullandı.

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