Tolga Ciğerci Fenerbahçe'de! Flaş transfer...
Sarı lacivertliler, Galatasaray'dan ayrılan Tolga Ciğerci'yi renklerine bağladı.
Fenerbahçe, Galatasaray’dan ayrılan Tolga Ciğerci ile anlaştı. Oyuncuyu sağlık kontrolünden geçiren sarı lacivertliler özel bir fesih maddesi ile Tolga’yı transfer etti.
Eğer oyuncu, bir daha, daha önce sakatlandığı ayak parmaklarından benzer bir sakatlık yaşarsa, sarı lacivertliler sözleşmeyi feshedebilecek.
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