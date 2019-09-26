Tolga Ciğerci: Fenerbahçe sayesinde sahalara döndüm

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTolga Ciğerci: Fenerbahçe sayesinde sahalara döndüm
GeriFutbol Tolga Ciğerci: Fenerbahçe sayesinde sahalara döndüm
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
26.09.2019 - 13:15, Son Güncelleme:

Tolga Ciğerci: Fenerbahçe sayesinde sahalara döndüm

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray ile sözleşmesini fesheden ve transferin son gününde Fenerbahçe’ye imza atan Tolga Ciğerci, gösterdiği performans ile sarı-lacivertlilerin vazgeçilmezlerinden biri oldu. 27 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde beş maçta toplam 376 dakika forma giyerken, 1 gol ve 1 asiste imza attı.

Gazişehir maçında 16 dakika forma giydikten sonra oynanan dört maça da ilk 11’de başlayan ve 90 dakika oynayan Ciğerci, Ersun Yanal’ın forma vermesi halinde Fenerbahçe’nin derbideki dikkat çeken isimlerinden biri olacak.

Yaklaşık bir sene futboldan uzak kalan ve Başakşehir maçıyla 494 gün sonra ilk 11’e dönen Tolga Ciğerci, Fenerbahçe ile sahalara dönerek bambaşka bir kimliğe büründü.

Tedavi sürecinde kulübünün kendisine verdiği desteği her fırsatta dile getiren orta saha oyuncusu, “Hocamız benim için çok çalıştı. Ersun Hocam, Ali Başkanım benim için çok çalıştılar. Benim için her şey daha kolay oldu. Bütün teknik ekip, tüm Fenerbahçe camiası sayesinde tekrar sahalara geri döndüm” dedi.

Fenerbahçede derbi öncesi sakatların son durumu...
Fenerbahçe'de derbi öncesi sakatların son durumu...

Tolga Ciğerci derbi için de düşüncelerini ifade ederken, “Bu emeğin karşılığını en iyi şekilde vermek istiyorum. Bir futbolcu olarak yaşadığım sakatlığı ve bu sürecin ne demek olduğunu en yoğun şekilde hissettim. Futboldan kopma korkusu yaşadım. 494 gün sonra giydiğim bu kutsal forma benim için hayatım boyunca çok özel olacak. Fenerbahçe için her gün kendimi geliştirip her zaman daha da fazlasını verebilmek için çalışacağım. Camiamızdan ricam ve beklentimiz her daim yanımızda olmaları. Onların pozitif desteği, hatalarımızı düzeltmemiz ve daha iyi olmamız adına bizim için en büyük güç demek. Bunu hiç unutmasınlar. Hepimizin tek ve ortak amacı Fenerbahçe ve Fenerbahçemizin formasını en iyi şekilde taşımak! Galatasaray maçında karar her zaman hocamızın. Eğer forma giyersem kazanmak için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim. Forma giymezsem de manevi desteğimle takım arkadaşlarımın yanında olacağım.Bu sene taraftarlarımızla omuz omuza şampiyonluğa yürüyoruz. Bizim için her maç hedefimize bir adım daha yaklaşmak anlamına geliyor. Bu maç da onlardan biri olacak ve kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz sadece yeşil sahayla ve kendimizle ilgileniyoruz.” şeklinde konuştu.

Tolga Ciğerci: Fenerbahçe sayesinde sahalara döndüm

Tolga Ciğerci: Fenerbahçe sayesinde sahalara döndüm

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Son Dakika | Beşiktaş'ta olağanüstü kongre kararı alındı
Hatayspor Siirt İl Özel İdare maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Tolga Ciğerci: Fenerbahçe sayesinde sahalara döndüm
Melih Mahmutoğlu: "ABD'yi yenseydik çeyrek final oynardık"