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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
27.09.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Tolga Ciğerci, eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez!

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Tolga Ciğerci, eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak derbide yarın Galatasaray'a konuk olacak.

Türk Telekom Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligin geride kalan 5 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 10 puan topladı.

Yaptığı maçlarda 11 kez fileleri havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 6 gol gördü.

- Rodrigues sakat

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Garry Rodrigues, yarın eski takımı Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Rodrigues, sarı-lacivertli takımın geçen hafta MKE Ankaragücü ile yaptığı mücadelenin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Sarı-lacivertli takımla antrenmanlara katılmaya başlayan Hasan Ali Kaldırım ve Mauricio Isla'nın yanı sıra özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Victor Moses'ın da hazır olmadıkları gerekçesiyle Galatasaray mücadelesinde forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe'de derbi maç öncesi cezalı futbolcu ise bulunmuyor.

- Tolga Ciğerci eski takımına karşı

Geçen sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Tolga Ciğerci, görev verilmesi durumunda ilk kez eski takımına karşı mücadele edecek.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle geçtiğimiz sezon hiçbir resmi maçta forma giyemeyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, teknik direktör Ersun Yanal'ın şans vermesi halinde Galatasaray'a karşı sahadaki yerini alacak.

Tolga, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 5 maçta bir kez fileleri havalandırdı.

- Türk Telekom Stadı'nda 4 maçtır kaybetmiyor

Fenerbahçe, Galatasaray ile deplasmanda oynadığı son 4 lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Galatasaray'a karşı dış sahadaki son mağlubiyetini 18 Ekim 2014'te 2-1'lik skorla yaşayan sarı-lacivertli takım, daha sonra rakibiyle Türk Telekom Stadı'nda yaptığı 4 müsabakada 1 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

- Biletlere yoğun ilgi

Fenerbahçeli taraftarlar, derbi maçın biletlerine yoğun ilgi gösterdi.

Türk Telekom Stadı'nda sarı-lacivertli taraftarlar için ayrılan 2 bin 481 bilet, kısa sürede tükendi.

- Muhtemel 11'i

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Galatasaray derbisinde şu 11'e görev vermesi bekleniyor:

Altay Bayındır, Ozan Tufan, Zanka, Jailson, Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Kruse, Tolga Ciğerci ve Vedat Muric. 


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