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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
24.08.2019 - 21:42, Son Güncelleme:

Tolga Ciğerci 494 gün sonra ilk 11'de!

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Tolga Ciğerci 494 gün sonra ilk 11'de!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sakatlıkları bulunan Isla ve Moses’in yerine Başakşehir maçında Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç’e formayı verdi.

Süper Lig’in ilk haftasında 5-0’lık Gazişehir Gaziantep galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, 2. hafta da ise Medipol Başakşehir’e konuk oluyor. Sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir maçına 5-0’lık Gazişehir galibiyetindeki kadrodan sadece 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, takımda sakatlıları bulunan Isla ve Moses’ın yokluğunda formayı Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci’ye verdi. Jailson-Zanka savunma tandemini bozmayan Yanal, Isla’nın yokluğunda sağbeke Ozan Tufan’ı çekti. Tolga Ciğerci’yi ön liberoda görevlendiren Yanal, Moses’ın yokluğunda ise Deniz Türüç’ü sağ kanatta oynattı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’ye transfer olan Tolga Ciğerci, sakatlığını atlattıktan sonra tam 494 gün sonra ilk kez A Takım seviyesinde bir maça ilk 11’de başladı.

Geçtiğimiz sezonu sakatlıklara boğuşarak geçiren Tolga Ciğerci, Süper Lig’in 2. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanına ilk 11’de başladı. Ligin ilk maçı olan Gazişehir Gaziantep maçında oyuna 74. dakikada dahil olan gurbetçi futbolcu, Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından Başakşehir maçında da 11’de görev aldı. Tolga, sakatlığı sonrası A Takım seviyesinde tam 494 gün sonra bir maça 11’de başladı.

Ciğerci son 11 maçına Galatasaray forması altında 18 Nisan 2018 tarihinde Akhisarspor ile oynanan kupa maçında çıkmıştı.

KAPTAN UNUTULMADI

Medipol Başakşehir’deki 4 yıllık serüvenine son vererek Fenerbahçe’ye geri dönen Emre Belözoğlu’nu, turuncu-lacivertli taraftarlar unutmadı. Taraftalar, eski kaptanlarına sevgi gösterilerinde bulundu.

Son 4 sezondur Medipol Başakşehir forması giyen ve yaz transfer döneminde Fenerbahçe’ye geri dönen Emre Belözoğlu’nu eski taraftarları unutmadı. Turuncu-lacivertli taraftarlar, tribüne ‘Bir gün gitsen bile hatıran yeter’ pankartı açarken, Belözoğlu’nu ısınma sırasında da tribüne çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu.

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