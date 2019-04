Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları, basketbol turnuvaları formatı açıklandı!

Tokyo 2020'de FIBA’nın Olimpiyat Oyunları heyecanına katkısı ise benzersiz olacak!

3x3 basketbol Tokyo 2020’de ilk kez sahneye çıkarken, erkekler ve kadınlar Olimpik basketbol turnuvalarında yer alan 12 takım, 6’şarlı iki grup yerine 4’erli 3 grupta mücadele edecek.

Erkekler ve Kadınlar Olimpiyat Basketbol Turnuvaları Formatı

Grup Aşaması

Her iki turnuvada da 12 takım, her biri 4 takımdan oluşan 3 gruba (A, B ve C) ayrılacak. Grup aşamasında her takım kendi grubundaki tüm diğer takımlarla oynayacak (her takım için toplam 3 maç). Gruplarını birinci ve ikinci sırada tamamlayan takımlar ile en iyi üçüncü olan iki takım final aşamasına yükselirken, kalan 4 takım elenecek.

Final Aşaması

Çeyrek final eşleşmelerini belirlemek için grup aşamasının ardından kura çekimi yapılacak. Grup birincileri (3 takım) ve gruplar arasında en iyi sonucu olan grup ikincisi olan bir takım D Grubu’na, grubunu ikinci sırada tamamlayan diğer iki takım ile en iyi üçüncü olan iki takım E Grubu’na yerleşecek. Grup aşamasında aynı grupta yer alan takımlar çeyrek finallerde birbirlerine karşı oynamayacak. Çeyrek final maçlarını kazanan 4 takım yarı finallere yükselirken, diğer 4 takım elenecek ve FIBA Resmi Basketbol Kuralları’na uygun şekilde 5-8’inci sıralara yerleştirilecek. Bu sistemle, bir takımın Olimpiyat şampiyonu olması için, eskiden olduğu şekilde 8 değil, grup aşamasında 3, final aşamasında 3 (Çeyrek Final, Yarı Final, Final) olmak üzere 6 maç yapacak.

Tokyo 2020’de takımlar grup aşamasındaki maçlarının her biri arasında iki gün, final aşamasındaki maçlar arasında ise bir gün boş olacaklar.

Erkekler ve Kadınlar Olimpiyat 3x3 Basketbol Turnuvaları Formatı

Grup aşamasında, her iki turnuvada da 8 takım tek bir grupta ve 4 gün boyunca diğer takımlarla oynayacak (her gün 2 grup maçı). Grubunda yedinci ve sekizinci olan takımlar elenecek. Birinci ve ikinci sırayı alan takımlar doğrudan yarı finallere girerken; üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı bitiren takımlar 4’üncü günün sonunda çeyrek final oynayacak. Yarı finaller ve madalya maçları ise 5’inci günde oynanacak.

FIBA için Öncelik Oyuncular

FIBA'nın yeni turnuva sistemi ve takvimi, sadece basketbolun tam potansiyelini gerçekleştirmesini sağlamakla kalmayıp aynı zamanda iş yükünü azaltarak oyunculara da fayda sağlayacak şekilde tasarlandı.

FIBA, 2017 yılında, yeni formatı sayesinde eleme maçları için gereken hazırlık süresinde yaptığı azalma nedeniyle, oyuncuların iş yükünde de azalma olduğunu ve bu azalmanın dünya genelindeki ortalama yüzde 26 seviyesinde olduğunu açıklamıştı. Oyuncuların hazırlık süresi eskiden 5 hafta iken, artık, büyük bir etkinlikten (FIBA Basketbol Dünya Kupası, Olimpiyat Oyunları ve Kıta Şampiyonaları) 28 gün (4 hafta) öncesi ile sınırlı.

Dünya Kupası Elemeleri yeni formatı ile oyuncular Kasım (2017-2018), Şubat (2017-2018) ve Haziran (2018) pencerelerinde maçlardan önce yalnızca iki gün antrenman için milli takımlarına katıldı. Sadece Eylül 2018’de oynanan pencerede, oyuncular tatil döneminden çıktıkları için, 14 günlük hazırlanma süreci belirlendi. Yeni eleme formatı her pencerede kadro değişikliğine izin verdiğinden, iş yükü daha fazla sayıda oyuncu ile paylaşıldı. Maçlar yıl boyunca aralıklarla oynandığından, daha fazla oyuncu milli takımı için oynama şansına sahip oldu. Bu da, oyuncuların yeteneklerini ve kariyer yollarını geliştirmeleri ve daha fazla ülkeden genç oyuncuların uluslararası düzeyde oynamaları için yeni fırsatlar yarattı. Ayrıca, Dünya Kupası’nda art arda iki gün üst üste maç koyulmazken, 2014’te 9 olan maç sayısı bu yıl 8’e düşürüldü.

EuroBasket'te ise finale ulaşmak için yapılacak maç sayısı 2013'te 11 maçtan, 2015'te 9'a düşürüldü. 2017'de, programa iki gün daha eklenerek oyunculara daha fazla dinlenme zamanı sunuldu ve her takım için art arda maç günlerinin sayısı maksimum iki ile sınırlandırıldı.

