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Voleybol
AA
Haber Giriş: 25.01.2020 - 18:13,Son Güncelleme:/

Tokat Belediye Plevne 0-3 Galatasaray HDI Sigorta

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Tokat Belediye Plevne 0-3 Galatasaray HDI Sigorta

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.

Salon: Ali Yücel

Hakemler: İbrahim Ünal, Ahmet Oğuzhan Ünal

Tokat Belediye Plevne: Gökhan Çatal, Mert Tetik, Cansın Hacıbekiroğlu, Bedirhan Bülbül, Cansın Çınar, Julius (Halil Dolaşık, Semih Çelik, Mehmet Hacıoğlu, Anıl Durgut, Berkant Hızarcı)

Galatasaray HDI Sigorta: Melih Sıratça, Van Berkel, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Vahit Emre Savaş, Muzaffer Yönet, Burutay Subaşı, Selim Kalaycı, Onurcan Çakır)

Setler: 25-27, 13-25, 22-25

Süre: 92 dakika (33, 29, 30)

Tokat Belediye Plevne 0-3 Galatasaray HDI Sigorta

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