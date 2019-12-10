MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriTokat Belediye Plevne: 0-3 BDO Volley Haasrode
GeriDiğer Tokat Belediye Plevne: 0-3 BDO Volley Haasrode
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Diğer
AA
10.12.2019 - 22:02, Son Güncelleme:

Tokat Belediye Plevne: 0-3 BDO Volley Haasrode

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tokat Belediye Plevne: 0-3 BDO Volley Haasrode

Tokat Belediye Plevne, CEV Erkekler Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında BDO Volley Haasrode'ye sahasında 3-0 mağlup oldu.

Voleybolda CEV Erkekler Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Tokat Belediye Plevne, Belçika temsilcisi BDO Volley Haasrode'ye sahasında 3-0 yenildi.

Ali Yücel Spor Salonu'nda oynan karşılaşmayı BDO Volley Haasrode, 27-25, 25-16 ve 25-23'lük setlerle 3-0 kazandı.

Maçın rövanşı 17 Aralık Salı günü Belçika'da oynanacak.

MevzuBahis | 11-12 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, yeni iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
daha fazla video için

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle