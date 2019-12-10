Tokat Belediye Plevne: 0-3 BDO Volley Haasrode
Tokat Belediye Plevne, CEV Erkekler Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında BDO Volley Haasrode'ye sahasında 3-0 mağlup oldu.
Voleybolda CEV Erkekler Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Tokat Belediye Plevne, Belçika temsilcisi BDO Volley Haasrode'ye sahasında 3-0 yenildi.
Ali Yücel Spor Salonu'nda oynan karşılaşmayı BDO Volley Haasrode, 27-25, 25-16 ve 25-23'lük setlerle 3-0 kazandı.
Maçın rövanşı 17 Aralık Salı günü Belçika'da oynanacak.
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