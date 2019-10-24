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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

TOHM meyve vermeye başladı!

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TOHM meyve vermeye başladı!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri (TOHM) projesinin meyvelerini almaya başladıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 22 kentte 22 branşı kapsayan projeyle olimpik sporcu yetiştirmek. Kasapoğlu, “TOHM’da yetişen sporcularımızın elde ettikleri başarılar bizleri çok mutlu ediyor. Daha güzel başarılara da imza atacağımıza
inancım tam. Bunun işaretleri var. Bu merkezlerimizdeki çalışmaların meyvelerini alıyoruz. Bir değil, pek çok branşta güzel bir yolda yürüdüğümüzü görüyoruz. İnşallah Tokyo’da bu başarıları hep birlikte taçlandıracağız” dedi.

AYRICALIKLI HİSSETME

TOHM’un etkisine dair yapılan ankete katılan sporcular da projenin Türk sporunu geleceğe taşıyacak çok önemli bir çalışma olduğunda hemfikir oldu. TOHM Genel Değerlendirme Raporu’na göre sporcular, TOHM sporcusu olmayı ayrıcalıklı bir çerçevede değerlendiriyor. TOHM’da aldıkları eğitim ile antrenman ve yarışma performanslarının arttığını, bu proje kapsamında kendileriyle ilgilenen bütün teknik ekipten de memnun olduklarını ifade ettiler. Raporda ayrıca antrenörlerin sporcuların hedeflerine yönelik ilerleyişlerini takip ettikleri, uzun vadeli hedefler belirlemelerinde yardımcı oldukları da ortaya çıktı.

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