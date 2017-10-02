TOFAŞ'tan yeni sezona Harlem'li açılış!

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'ndaki etkinlikte, A takımın kadrosu tanıtıldı ve yeni formalar görücüye çıktı.
Kulüp başkanı Cengiz Eroldu, yaptığı konuşmada, geçen yıl başarılı bir sezon geçirdiklerini söyledi.
Bu sezon da başarıyı hedeflediklerini belirten Eroldu, "Sezon başında çok heyecanlı ve çok istekliyiz. Yeni sezonda hem Avrupa'da hem de ligde başarılara imza atmayı hedefliyoruz. Tüm taraftarlarımıza başarılı ve keyifli bir sezon diliyorum." dedi.
Eroldu'nun konuşmasının ardından dünyaca ünlü basketbol gösteri grubu Harlem Wizards gösteri maçı yaptı.
Taraftarların salonu tamamen doldurduğu etkinlikte, seyircilere çeşitli hediyeler veren Harlem Wizards grubu üyeleri, çocuklarla fotoğraf çektirdi.