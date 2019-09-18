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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
18.09.2019 - 17:27, Son Güncelleme:

Tofaş'tan 50. yıla 50 pota

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Tofaş'tan 50. yıla 50 pota

TOFAŞ, 50. yılı için çok özel bir proje başlattı, Bursa'nın farklı ilçelerinde tam 50 basketbol sahası yapmak için kolları sıvadı. Osmangazi'deki açılış, çok önemli isimlerin katıldığı törenle yapıldı.

TOFAŞ Spor Kulübü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen '50 Pota Projesi' kapsamında, kentin bazı bölgelerinde mahalle aralarında kurulan tek potalı 30 basketbol sahası kullanıma açıldı. TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu, TBF CEO'su Ömer Onan, Bursa BŞB. Başkan Vekili Süleyman Çelik, Osmangazi Bld. Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'ndeki sahanın açılışına katıldı. 

TBF CEO'su Ömer Onan açılışta, "TOFAŞ Spor Kulübüne ve projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Federasyon olarak böyle kıymetli projelerin yanında olacağımızın bir kez daha altını çizmek istiyoruz. 50 Pota Projesi ile Bursa'daki köklü basketbol kültürü daha da canlandırılacaktır. Hem çocuklarımızın hem de yetişkinlerimizin yaşam alanlarının içinde basketbol oynayabilme imkanları artacaktır. Basketbolu günlük hayatın içine yerleştirebilmek bizim de federasyon olarak önemli önceliklerimizden biridir" ifadelerini kullandı. 

TOFAŞ CEO'su ve Spor Kulübü Başkanı Cengiz Eroldu da geçen sene kulübün 50. kuruluş yılı olmasından dolayı bu projeyi başlattıklarını bildirdi ve yıl sonuna kadar 50 potaya ulaşacaklarını söylerken, eğitimin yalnızca okullarla sınırlı olmadığına dikkati çekip, sporu başlı başına bir eğitim olarak niteledi. 

Muhteşem tesis 

Açılışın ardından medya mensuplarını TOFAŞ fabrikası içinde bulunan Mustafa Koç Spor Kompleksi'nde ağırlayan Cengiz Eroldu, burada da yaptıkları basketbol faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında önemli bilgiler aktardı. Başkan Eroldu, soru-cevap kısmı il tamamlanan sohbetin ardından Avrupa'da eşine az rastlanır şekilde planlanan ve sporcuların her türlü ihtiyacını tek çatı altında karşılayan Mustafa Koç Spor Kompleksi'ni tanıttı.

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