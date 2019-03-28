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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
28.03.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

TOFAŞ'ın yıldızı Diante Garrett'in sol ayak aşil tendonu koptu

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TOFAŞ'ın yıldızı Diante Garrett'in sol ayak aşil tendonu koptu

TOFAŞ'ın yıldız oyuncusu Diante Garrett'ın sol ayak aşil tendonu koptu. Yıldız guard sezonu kapadı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında 30 Mart Cumartesi günü sahasında Türk Telekom’u konuk edecek olan TOFAŞ’ın dünkü antrenmanında üzücü bir sakatlık yaşandı.

TOFAŞ Spor Salonu’nda gerçekleştirilen idmanda sakatlanan ABD’li oyuncu Diante Garrett’ın MR’ı çekildi. Çekilen MR sonucu Garrett’ın (sol ayak) aşil tendonunun koptuğu belirlenirken, bugün ameliyat olacak olan Garrett’ın sezonu kapattığı bildirildi.

Bu sezon takıma önemli katkılar sunan Garrett, 21 maçta görev alırken ortalama 32 dakikada 14.5 sayı, 6.2 asist ve 3.3 ribaund ortalamaları tutturdu.

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