TOFAŞ’ın genç yıldızları parlıyor
Geçtiğimiz sezonun play-off finalisti TOFAŞ’ta 1999’lu Muhaymin Mustafa, 1997’li Berkan Durmaz ve 1996 doğumlu Yiğit Arslan’ın yüksek arzusu, alkış topluyor.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2. hafta geride kaldı. Geçen sezonun finalisti TOFAŞ, İstanbul BBSK’yı 73-61 yendi. Koç Orhun Ene ve genel menajer Tolga Öngören liderliğinde fark yaratan Bursa ekibinde, 1999’lu Muhaymin Mustafa (6 sayı, 3 ribaund, 2 asist), 1997’li Berkan Durmaz (6 sayı, 14 ribaund, 2 asist) ve 1996’lı Yiğit Arslan’ın (25 sayı, 7 ribaund, 2 asist) 2 haftadaki katkıları ümit verdi.
ÖNGÖREN, HÜRRİYET’E KONUŞTU...
TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören, Hürriyet’e, “Bu kulübün vizyon ve misyonunda yer alan gençlere yatırım uzun zamandır sürüyor. Yiğit ve Berkan, altyapımızdan yetişiyor. Onlara yaptığımız yatırımın karşılığını alıyoruz. Muhaymin’i de kiraladık Anadolu Efes’ten... Sadece bizden çıkmış olması gerekmiyor genç yıldızların... Türkiye’deki bütün gençlerin önünü açmak için her türlü organizasyona dahil oluruz. Bu gençlerimizin hepsi, ileride çok büyük oyuncu olacaklar. Bu sene de katkıya başladılar. Takımımız TOFAŞ’ta; Mert Konuk, Emre Tanışan da var... Onları da en kısa sürede yukarıya monte etmeye çalışacağız” dedi.
ALP VE RIDVAN’DAN ÖNEMLİ KATKILAR
Tahincioğlu Basketbol Ligi 2. haftasında performansı öne çıkan gençler; Sakarya BŞB’li Alp Karahan (1998 doğumlu. 12 sayı, 3 ribaund) ve Banvit’ten Rıdvan Öncel (1997 doğumlu. 12 sayı, 3 ribaund, 3 asist) oldu. Geride kalan haftanın sonuçları ise şöyle: Efes-Daçka: 75-72, Telekom-Fenerbahçe: 72-80, B.Çekmece-Sakarya: 92-82, Bahçeşehir-Galatasaray: 83-78, Gaziantep-Banvit: 73-69, Beşiktaş SJ-Pınar Karşıyaka: 61-57.
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