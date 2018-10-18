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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
Fatih SABOVİÇ
18.10.2018 - 01:41, Son Güncelleme:

TOFAŞ’ın genç yıldızları parlıyor

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TOFAŞ’ın genç yıldızları parlıyor

Geçtiğimiz sezonun play-off finalisti TOFAŞ’ta 1999’lu Muhaymin Mustafa, 1997’li Berkan Durmaz ve 1996 doğumlu Yiğit Arslan’ın yüksek arzusu, alkış topluyor.

 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2. hafta geride kaldı. Geçen sezonun finalisti TOFAŞ, İstanbul BBSK’yı 73-61 yendi. Koç Orhun Ene ve genel menajer Tolga Öngören liderliğinde fark yaratan Bursa ekibinde, 1999’lu Muhaymin Mustafa (6 sayı, 3 ribaund, 2 asist), 1997’li Berkan Durmaz (6 sayı, 14 ribaund, 2 asist) ve 1996’lı Yiğit Arslan’ın (25 sayı, 7 ribaund, 2 asist) 2 haftadaki katkıları ümit verdi.

ÖNGÖREN, HÜRRİYET’E KONUŞTU...

TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören, Hürriyet’e, “Bu kulübün vizyon ve misyonunda yer alan gençlere yatırım uzun zamandır sürüyor. Yiğit ve Berkan, altyapımızdan yetişiyor. Onlara yaptığımız yatırımın karşılığını alıyoruz. Muhaymin’i de kiraladık Anadolu Efes’ten... Sadece bizden çıkmış olması gerekmiyor genç yıldızların... Türkiye’deki bütün gençlerin önünü açmak için her türlü organizasyona dahil oluruz. Bu gençlerimizin hepsi, ileride çok büyük oyuncu olacaklar. Bu sene de katkıya başladılar. Takımımız TOFAŞ’ta; Mert Konuk, Emre Tanışan da var... Onları da en kısa sürede yukarıya monte etmeye çalışacağız” dedi.

ALP VE RIDVAN’DAN ÖNEMLİ KATKILAR

Tahincioğlu Basketbol Ligi 2. haftasında performansı öne çıkan gençler; Sakarya BŞB’li Alp Karahan (1998 doğumlu. 12 sayı, 3 ribaund) ve Banvit’ten Rıdvan Öncel (1997 doğumlu. 12 sayı, 3 ribaund, 3 asist) oldu. Geride kalan haftanın sonuçları ise şöyle: Efes-Daçka: 75-72, Telekom-Fenerbahçe: 72-80, B.Çekmece-Sakarya: 92-82, Bahçeşehir-Galatasaray: 83-78, Gaziantep-Banvit: 73-69, Beşiktaş SJ-Pınar Karşıyaka: 61-57.

 

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