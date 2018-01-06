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TOFAŞ'a bir darbe de Trabzonspor'dan

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Trabzonspor, sahasında TOFAŞ'ı 91-83 mağlup ederek 6 hafta sonra galip geldi.

A.A
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Salon: Hayri Gür
Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Mehmet Şahin
Trabzonspor: Vasiliauskas 15, Harris 7, Eldridge 27, Obekpa 7, Green 17, Burak Eşlik, Heslip 15, Ozan Odabaşı, Bora Hun Paçun 3
TOFAŞ: Crocker, Mejia 5, Henry 14, Owens 9, Kadji 12, Barış Ermiş 22, Yiğit Arslan 9, Paunic 2, Muhsin Yaşar 8, Berkan Durmaz 2, Mert Konuk
1. Periyot: 15-11
Devre: 45-30
3. Periyot: 67-52
Beş faulle çıkanlar: 35.37 Muhsin Yaşar, 39.25 Barış Ermiş (TOFAŞ)

Karşılaşmaya hızla başlayan Trabzonspor, Vasiliauskas, Obekpa ve Green ile bulduğu sayılarla ilk periyodu 15-11 üstün kapadı.
İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren ev sahibi takım, Eldridge, Heslip ve Green ile sayılar üreterek 15. dakikada durumu 31-16 yaptı. Konuk ekip, Owens, Henry ve Kadji ile oyuna tutunmaya çalışsa da bordo-mavililer, soyunma odasına 45-30 önde gitti.
İkinci yarının başlarında Green ve Heslip ile skor üreten Trabzonspor, üçüncü çeyreği de 67-52 önde tamamladı.
Oldukça çekişmeli geçen son periyoda iyi başlayan TOFAŞ, Henry ve Barış Ermiş'in üst üste bulduğu üç sayılık atışlarla 38. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 84-80. Son bölümde Heslip, Green ve Obekpa ile skor üreterek rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Trabzonspor, parkeden 91-83 galip ayrıldı.
Maçın en skorer oyuncusu Trabzonspor formasıyla 27 sayı kaydeden Eldridge oldu. Konuk ekipte ise Barış Ermiş'in 22 sayısı mağlubiyete engel olamadı

Basketbol

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