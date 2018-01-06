TOFAŞ'a bir darbe de Trabzonspor'dan

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Mehmet Şahin

Trabzonspor: Vasiliauskas 15, Harris 7, Eldridge 27, Obekpa 7, Green 17, Burak Eşlik, Heslip 15, Ozan Odabaşı, Bora Hun Paçun 3

TOFAŞ: Crocker, Mejia 5, Henry 14, Owens 9, Kadji 12, Barış Ermiş 22, Yiğit Arslan 9, Paunic 2, Muhsin Yaşar 8, Berkan Durmaz 2, Mert Konuk

1. Periyot: 15-11

Devre: 45-30

3. Periyot: 67-52

Beş faulle çıkanlar: 35.37 Muhsin Yaşar, 39.25 Barış Ermiş (TOFAŞ)



Karşılaşmaya hızla başlayan Trabzonspor, Vasiliauskas, Obekpa ve Green ile bulduğu sayılarla ilk periyodu 15-11 üstün kapadı.

İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren ev sahibi takım, Eldridge, Heslip ve Green ile sayılar üreterek 15. dakikada durumu 31-16 yaptı. Konuk ekip, Owens, Henry ve Kadji ile oyuna tutunmaya çalışsa da bordo-mavililer, soyunma odasına 45-30 önde gitti.

İkinci yarının başlarında Green ve Heslip ile skor üreten Trabzonspor, üçüncü çeyreği de 67-52 önde tamamladı.

Oldukça çekişmeli geçen son periyoda iyi başlayan TOFAŞ, Henry ve Barış Ermiş'in üst üste bulduğu üç sayılık atışlarla 38. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 84-80. Son bölümde Heslip, Green ve Obekpa ile skor üreterek rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Trabzonspor, parkeden 91-83 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu Trabzonspor formasıyla 27 sayı kaydeden Eldridge oldu. Konuk ekipte ise Barış Ermiş'in 22 sayısı mağlubiyete engel olamadı