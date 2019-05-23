TOFAŞ yarı finale yakın

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriTOFAŞ yarı finale yakın
GeriBasketbol TOFAŞ yarı finale yakın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
23.05.2019 - 21:10, Son Güncelleme:

TOFAŞ yarı finale yakın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TOFAŞ yarı finale yakın

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında TOFAŞ, konuk ettiği Beşiktaş Sompo Japan'ı 102-76 yenerek seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 26 Mayıs Pazar günü Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak.

İki takımın dengeli hücumlarıyla başlayan maçın ilk 4 dakikası 6-6 eşitlikle geçildi. Pressey ve Gibson'ın set hücumlarıyla oyuna ağırlığını koyan Beşiktaş Sompo Japan, 6. dakikada 7 sayılık fark (11-18) yakaladı. Rakibinin iyi oyununu bire bir savunmalarla durduran TOFAŞ, hücumda da Mejia ve Yiğit Arslan ikilisinden katkı alınca 9-0'lık seri yakaladı ve skoru lehine çevirdi: 20-18. Kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren Bursa temsilcisi, ilk çeyreği 23-20 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe de iyi başlayan TOFAŞ, Trice'ın sayı ve asistleriyle bir kez daha seri yakalayarak (10-0), 12. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 30-20. Alexander ve Gibson'ın üst üste attığı üçlüklerle Beşiktaş Sompo Japan, rakibini skorda yakalamaya çalışsa da mavi-yeşilliler, aynı şekilde yüksek yüzdeli dış atışlarla rakibine karşılık vererek soyunma odasına 48-45 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Mejia ve Yiğit Arslan ile dış atışlardan skor bulmaya devam eden TOFAŞ, bir kez daha 10-0'lık seriyle 24. dakikada tekrar farkı çift hanelere (58-47) yükseltti. Skor üstünlüğünü dengeli savunma ve hücum oyunlarıyla elinde tutan Bursa temsilcisi, pota altında da Elegar'ı iyi kullanınca final periyoduna 72-58 önde girdi.

Son çeyrekte iyi oyununu sürdüren ve farkı daha da açan TOFAŞ, maçtan 102-76 galip ayrıldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon, Halit Can Cihan

TOFAŞ: Barış Ermiş 7, Mejia 28, Elegar 13, Weems 5, Kadji 6, Trice 17, Bora Satır, Berkan Durmaz 2, Yiğit Arslan 16, Muhaymin Mustafa 2, Muhsin Yaşar 6
Beşiktaş Sompo Japan: Pressey 3, Erkan Veyseloğlu 7, Samet Geyik 2, Alexander 20, Gibson 18, Ömer Utku Al, Enes Berkay Taşkıran, Benzing 15, Dusan Cantekin, Burak Can Yıldızlı 4, Kenan Sipahi 7

1. Periyot: 23-20

Devre: 48-45

3. Periyot: 72-58

5 faulle çıkanlar: 33.28 Samet Geyik, 36.40 Alexander (Beşiktaş Sompo Japan)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Ortalık karıştı! City'de Guardiola depremi
Resmen açıklandı! Okay Yokuşlu ve Selçuk İnan...
Galatasaray, Sivasspor hazırlıklarını tamamladı!
Başkentte yeniden derbi heyecanı yaşanacak!