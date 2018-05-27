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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
AA
27.05.2018 - 22:00, Son Güncelleme:

TOFAŞ yarı finale farklı başladı

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TOFAŞ yarı finale farklı başladı

Bursa temsilcisi, yarı final serisinde 1-0 öne geçti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında TOFAŞ, sahasında Anadolu Efes'i 91-63 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Owens, Kadji ve Crocker ile skor üreten TOFAŞ'a Anadolu Efes, Dunston ve Doğuş Balbay'ın sayılarıyla karşılık verince ilk 5 dakika 10-10 eşitlikle geçildi. Henry ve Barış Ermiş'in skora katkısıyla üst üste sayılar bulan Bursa temsilcisi, 13-0'lık seri yakalayıp, 10. dakika içinde skoru 27-16'ya getirdi ve çeyreği de 27-17 üstün kapattı.

İkinci çeyrekte Simon ile skor üreterek farkı eritmeye çalışan Anadolu Efes'e yüksek yüzdeyle 3 sayı atarak karşılık veren mavi-yeşilliler, 15. dakikayı 40-20 önde geçti, soyunma odasına da 50-42 üstün gitti.

Üçüncü periyotta tempoyu iyice artıran TOFAŞ, boyalı alanda iyi savunduğu rakibi karşısında hücumda da üst üste uzak mesafeli atışlarla sayılar buldu ve yakaladığı 12-0'lık seriyle 26. dakikada skoru 69-44'e getirdi. Skor üretmeye devam eden Bursa temsilcisi, final çeyreğine 78-53 önde girdi.

Üstün oyununu son periyotta da sürdüren TOFAŞ, maçtan 91-63 galip ayrıldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Kaan Büyükçil, Can Mavisu

TOFAŞ: Morgan 11, Crocker 16, Mejia 12, Henry 8, Owens 2, Berkan Durmaz 4, Barış Ermiş 7, Yiğit Arslan 11, Efe Beşok, Mert Konuk, Kadji 11, Muhsin Yaşar 9

Anadolu Efes: Doğuş Balbay 6, Motum, Weems 12, Dunston 12, Simon 13, McCollum 3, Brown 10, Birkan Batuk, Arda Erdoğan, Onuralp Bitim, Berk Demir 4, Muhaymin Mustafa 3

1. Periyot: 27-17

Devre: 50-42

3. Periyot: 78-53

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