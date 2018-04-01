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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
01.04.2018 - 16:43, Son Güncelleme:

TOFAŞ uzatmalarda güldü

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TOFAŞ uzatmalarda güldü

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında TOFAŞ, normal süresi 95-95 biten maçta Gaziantep Basketbol'u uzatma sonucunda 109-107 yendi. TOFAŞ bu sonuçla ligde 18. galibiyetini elde ederken, Gaziantep Basketbol 17. kez mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta 5. dakika 11-11 geçildi. Taraftarının da desteğini arkasına alan Bursa ekibi, Mejia ve Crocker ile hızlı hücumlardan skor buldu ve ilk periyodu 31-24 önde bitirdi.

İkinci periyoda iyi başlayan Gaziantep Basketbol, Miller ve Murphy ile ürettiği sayılarla 12. dakikada skoru lehine çevirdi: 31-32. Owens ve Barış Ermiş'in basketleriyle üstünlüğü tekrar ele geçiren TOFAŞ, 15. dakikada farkı tekrar çift hanelere (44-34) çıkardı. Bursa ekibi, soyunma odasına da 56-50 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. Fremanis, Miller ve Carter üçlüsünü hücumlarda iyi kullanan kırmızı-siyahlılar, tekrar skorda üstünlüğü ele geçirdi: 56-57. Karşılıklı basketlerle devam edilen maçta Gaziantep Basketbol son periyoda 77-76 önde girdi.
Son periyot büyük çekişmeye sahne olurken, taraflar birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı ve normal süresi 95-95 biten müsabakada uzatmaya gidildi.

Uzatma bölümünde Henry ve Morgan ile etkili olan TOFAŞ, karşılaşmadan 109-107 galip ayrıldı.

TOFAŞ uzatmalarda güldü

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Serkan Emlek, İsmail Aydın, Can Mavisu

TOFAŞ: Morgan 31, Yiğit Arslan 4, Mejia 15, Henry 20, Owens 14, Barış Ermiş 4, Crocker 17, Efe Beşok 2, Kadji 2, Muhsin Yaşar

Gaziantep Basketbol: Armand 25, Carter 27, Miller 27, Balazic, Erol Can Çinko 9, Orhan Haciyeva 2, Kadir Bayram, Freimanis 11, Can Uğur Öğüt, Murphy 6

1. Periyot: 31-24

Devre: 56-50

3. Periyot: 76-77

Normal süre: 95-95

Beş faulle çıkan: 40.42 Freimanis (Gaziantep Basketbol)

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