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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
DHA, AA
05.10.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

TOFAŞ, Sigortam.net İTÜ Basketbol'u farklı geçti!

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TOFAŞ, Sigortam.net İTÜ Basketbol'u farklı geçti!

Basketbol Süper Ligi’nde ilk haftayı mağlubiyetle kapatan iki ekibi karşı karşıya getiren maçta TOFAŞ, evinde Sigortam .net İTÜ Basketbol’u 123-80’lik skorla yenerek ilk galibiyetini aldı.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Ziya Özorhon, Özge Şentürk

TOFAŞ: Tarik Phillip 9, Matthew Lojeski 7, Berkan Durmaz 13, Berk Uğurlu 8, Devin Williams 32, Barış Ermiş 11, Muhsin Yaşar 14, Muhaymin Mustafa 9, DJ White 13, Batın Tuna 5, Bora Satır 2, Berkan Aksu

SİGORTAM.NET İTÜ BASKETBOL: Cenk Akyol 8, Mehmet Yağmur 9, Cole Spencer Huff 9, Dwight Jacoby Coleby 13, Archie Lee Goodwin 18, Darrell Williams 13, Yunus Akçay 2, Ramazan Tekin 4, Kerem Gönlüm 4, Semih Say, Burak Selen

1.PERİYOT: 31-16
DEVRE: 62-31
3.PERİYOT: 97-58

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Williams ve Phillip ile etkili olan TOFAŞ, 5. dakikada 11-6 skor üstünlüğü yakaladı. Coleby'in basketiyle farkı 3'e indiren (11-8) Sigortam.net İTÜ Basket'e, Lojeski ve Williams ikilisiyle karşılık veren Bursa temsilcisi, 9-0'lık seriyle farkı çift hanelere çıkardı: 20-8. Kalan dakikalarda iyi oyunu sürdüren mavi-yeşilliler, ilk çeyreği 31-16 önde bitirdi.

İkinci periyota da iyi başlayan TOFAŞ, dış hücumlardan Barış Ermiş ve Dj White ile sayılar bularak 13. dakikada farkı 17'ye çıkardı: 37-20. Boyalı alanda Muhsin Yaşar ve Williams'ın sertliğini hem hücumda hem de savunmada iyi değerlendiren Bursa temsilcisi, 17. dakikada da 8-0'lık seri buldu ve fark 21'e (45-24) kadar yükseldi. Farkın iyice arttığı çeyrekte rakibinin direncini baskılı oyunla kıran TOFAŞ, soyunma odasına 62-31'lik skorla gitti.

Üçüncü periyota genç oyuncusu Muhaymin Mustafa'nın sayılarıyla başlayan TOFAŞ, 8-0'la serilerine bir yenisini daha ekleyerek 21. dakikayı 65-31'lik skorla geçti. Oyun geneline yaydığı sertliğe bu çeyrekte de devam eden mavi-yeşilliler, final periyoduna 97-58'lik üstünlükle girdi.

Son çeyrekte farkın açılmasıyla daha genç bir ilk beş ile maça devam TOFAŞ, sahadan 123-80 galip ayrıldı.

- Şiddetli yağış nedeniyle elektrik kesintisi

Bursa'da gece saatlerinde başlayan ve gün içinde devam eden şiddetli yağış, TOFAŞ Spor Salonu'nda elektrik kesintisine neden oldu.

İlk çeyreğin 5. dakikasında yaşanan elektrik kesintisi yüzünden oyun kısa süre durdu. Yaklaşık 15 dakikalık aranın ardından jeneratörün devreye girmesiyle ışıklar yeniden yandı ve maç tekrar başladı.

TOFAŞ, Sigortam.net İTÜ Basketbolu farklı geçti

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