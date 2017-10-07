TOFAŞ sezona fırtına gibi başladı!

Salondaki 4 bine yakın taraftarının desteğini arkasına alan mavi yeşilli ekipte maçın ilk sayıları da Raymar Morgan'dan geldi.

3 sayı çizgisi gerisinden Paunic ve Yiğit ile de basketler bulan Bursa temsilcisi, ilk çeyreği 27-12'lik skorla önde tamamladı. İkinci çeyrekte de Morgan ve Owens'ın pota altını etkili kullanmasıyla farkı açan TOFAŞ, soyunma odasına da 55-37'lik farklı skorla üstün girdi.

TOFAŞ RAHAT KAZANDI

İkinci yarıda ise Darüşşafaka Basketbol direnç gösterdi. 3'üncü çeyrekte savunmasını sertleştiren İstanbul temsilcisi, farkı da bir nebze eritmeyi başardı. Ancak konuk ekibin Wilbekin ve Johnson ile sayılar bulmasına karşın TOFAŞ oyun kontrolünü kaybetmedi ve kader periyoduna da 75-65'lik skor avantajıyla girdi. Son bölümde de oyunun hakimiyetini iyice ele geçiren TOFAŞ, parkeden 97-81'lik skorla galip ayrılarak lige kazanarak başladı.

Mücadelede TOFAŞ'ta sakatlıkları bulunan Tony Crocker, Caner Topaloğlu ve Kadir Bayram forma giymedi. Cezası bulunan TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene ise mücadeleyi tribünden takip etti. Ayrıca maçı izleyenler arasında Bursaspor'un kaptanı Pablo Martin Batalla da yer aldı.

SALON: TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Özlem Yalman, Ozan Çakar, Polat Parlak

TOFAŞ: Raymar Morgan 19, Barış Ermiş 14, Kenneth Kadji 9, Samuel Mejia 27, Yiğit Arslan 3, Pierria Henry 4, Joshua Owens 16, Ivan Paunic 5, Muhsin Yaşar, Berkan Durmaz, Mert Konuk

DARÜŞŞAFAKA BASKETBOL: Scottie Wilbekin 14, Emircan Koşut 2, Howerd Powell 12, James Bell, Jajuan Johnson 16, Michael Eric 3, Kartal Özmızrak, Muhammed Baygül, Okben Ulubay 9, Doğuş Özdemiroğlu 4, Furkan Aldemir 5, William Cummings 16

1'İNCİ PERİYOT: 27-12

İLK YARI: 55-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 75-65

5 FAUL ALAN: Pierria Henry (38.15) (TOFAŞ)