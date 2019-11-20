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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
aa-spor
20.11.2019 - 23:24, Son Güncelleme:

TOFAŞ sahasında mağlup

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TOFAŞ sahasında mağlup

Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 8. hafta maçında TOFAŞ, İtalya temsilcisi Umana Reyer'e 80-73 mağlup oldu.

Bu skorla TOFAŞ 4. mağlubiyetini alırken, gruptaki 6. galibiyetine imza atan Umana Reyer liderliğini sürdürdü ve top 16'ya yükselmeyi garantiledi.

Karşılaşmaya Chappell ve Bramos'un dış atışlardan bulduğu sayılarla iyi başlayan Umana Reyer, 4. dakikayı 10-4 üstün geçti. Watt'ın da devreye girmesiyle oyunda TOFAŞ'a karşı üstünlük kuran İtalyan ekibi, 8. dakikada farkı 9'a (11-20) çıkardı. Kenardan gelen Muhsin Yaşar'ın pota altını domine etmesiyle üstündeki baskıyı kıran TOFAŞ, bu oyuncudan bulduğu sayı ve bloklarla farkı eritse de çeyrek Umana Reyer'in 22-19 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyreğe de Muhsin Yaşar'ın boyalı alandan bulduğu sayılarla başlayan TOFAŞ, yakaladığı 10-0'lık seriyle 12. dakikada skoru lehine (23-22) çevirdi. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyrekte, özellikle dış atışlardan Watt ve Bramos ile yüksek yüzdeyle atmaya devam eden Umana Reyer, 17. dakikada farkı tekrar açtı: 30-37. Başantrenör Orhun Ene'nin molasıyla oyuna tekrar dönen mavi-yeşilli ekip, kısa oyuncuları Mejia ve Lojeski ikilisinin set hücumlarıyla bitime 17 saniye kala skoru 38-39'a getirerek farkı 1'e indirdi. Son hücumda Bramos ile sayı bulan Umana Reyer, soyunma odasına 41-38 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe tempolu başlayan konuk ekip, Udanoh ve Bramos'un skor katkısıyla 22. dakikada 7 sayılık fark yakaladı: 38-45. Chappell ve Udanoh'un devreye girdiği 24. dakikada Umana Reyer 9 farklı (42-51) üstünlüğe ulaştı. Phillip, Lojeski ve Muhsin Yaşar'ın basketleriyle TOFAŞ oyuna tutunmaya çalışsa da kontrolü elinden bırakmayan Umana Reyer, final periyoduna 60-55 galip girdi.

Son çeyrekte Bramos, Watt ve Filloy'un sayılarıyla etkili olan Umana Reyer, 34. dakikada farkı çift hanelere (57-67) çıkardı. TOFAŞ, İtalyan ekibinin hücumdaki başarılı dış atış yüzdesine engel olamayınca Umana Reyer karşılaşmadan 80-73 galip ayrıldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Petros Papapetrou (Yunanistan), Marko Juras (Sırbistan), Jordi Aliaga (İspanya) 

TOFAŞ: Berk Uğurlu 2, White 4, Mejia 10, Lojeski 8, Williams 16, Barış Ermiş 7, Phillip 12, Muhsin Yaşar 14, Berkan Durmaz

Umana Reyer: Udanoh 2, Stone 5, Bramos 28, Chappell 13, Watt 13, Daye 11, Nicolao 3, Filloy 3, Vidmar 2, Cerella

1. Periyot: 19-22

Devre: 38-41

3. Periyot: 55-60

 

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