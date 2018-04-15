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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
15.04.2018 - 19:33, Son Güncelleme:

TOFAŞ, Pınar Karşıyaka’ya acımadı

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TOFAŞ, Pınar Karşıyaka’ya acımadı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 25’inci haftasında TOFAŞ, sahasında Pınar Karşıyaka’yı 94-75 mağlup etti.

Maçın ilk basketleri konuk ekipten gelirken, Jones ve Banic’in sayılarına Morgan ve Mejia’nın isabetleriyle cevap veren TOFAŞ, 5-0’lık seri ile öne geçti. Ardından her iki ekipde pota altını etkili kullanırken, karşılıklı sayılar sonrası Kadji ve Muhsin ile üst üste basketler bulan TOFAŞ bu periyodu 22-18 önde kapadı.
İkinci çeyrekle birlikte üst üste basketler bulmaya devam eden Bursa temsilcisi, yakaladığı 12-0’lık seri ile farkı açtı ve Yiğit’in serbest atıştan bulduğu isabetlerle 12’nci dakikada skoru 29-18’e çekti. Akabinde bu kez Pınar Karşıyaka, 7-0’lık seri yakalarken oyuna yeniden ortak oldu. İlk devrenin son basketi İzmir ekibinde Allen’dan gelirken TOFAŞ soyunma odasına ise 44-37 üstün giren taraf oldu.

Dönüşte taraftarının da desteğiyle ritim bulan TOFAŞ, 26’ncı dakikaya girilirken Tony Crocker’ın orta mesafe isabetiyle birlikte farkı 17’ye çıkardı ve o ana kadarki en büyük farkı yakaladı: 58-41. Waters’ın üst üste dış atışlardan isabet bulmasıyla İzmir ekibi oyunda kalırken, üretkenliğini sürdüren TOFAŞ final çeyreğine 69-58’lik skor avantajıyla başladı.

Dördüncü periyotta potaya hücum etme ısrarını sürdüren TOFAŞ, bunun meyvesini kısa süreçte alırken özellikle Morgan ve Owens etkili oldu. Aradaki çeyrek boyunca korumayı başaran TOFAŞ, son bölümlerde rahat bir oyun ortaya koyarken Yiğit Arslan’ın üç sayılık isabeti sonrası maçı da 94-75 kazanmasını bildi.
Bu galibiyetin ardından ligde 20’nci galibiyetini aldı ve lider Fenerbahçe Doğuş’u takibini sürdürdü. Pınar Karşıyaka ise 16’ncı kez parkeden mağlubiyetle ayrıldı.

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