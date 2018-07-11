TOFAŞ Kyle Weems'i kadrosuna dahil etti
Bursa temsilcisi, Beşiktaş Sompo Japan'dan Kyle Weems'i kadrosuna dahil etti
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Beşiktaş Sompo Japan'dan ABD'li oyuncu Kyle Weems'i transfer etti.
Yeni sezon öncesi ilk transferi ABD'li Demonte Harper'i kadrosuna dahil ederek gerçekleştiren TOFAŞ, ikinci transferini de kısa forvet ve uzun forvet pozisyonlarında görev yapan Kyle Weems'i alarak yaptı.
Son iki sezonda Beşiktaş Sompo Japan forması giyen 1,98 metre boyundaki ABD'li basketbolcuyla resmi sözleşmenin imzalandığı bildirildi.
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