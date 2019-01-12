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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
12.01.2019 - 22:00, Son Güncelleme:

TOFAŞ kötü başladı, iyi bitirdi

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TOFAŞ kötü başladı, iyi bitirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 15. hafta maçında TOFAŞ, sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 89-79 yendi.

Karşılaşmaya Weems'in smacıyla başlayan TOFAŞ'a, Erkan Veyseloğlu, Pressey ve Buva'nın sayılarıyla 8-0'lık seri yakalayarak karşılık veren Beşiktaş Sompo Japan, 2. dakikayı 8-2 önde geçti. TOFAŞ, Weems ve Mejia'nın içeriye kat ederek bulduğu basketlerle 7. dakikada skoru eşitlese de (10-10) konuk takım, ilk çeyreği 17-16 önde tamamladı.

İkinci periyoda hem savunmada hem de hücumda çok iyi başlayan TOFAŞ, Yiğit Arslan'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği sayılar ve yaptığı asistlerle 13-0'lık seri yakaladı ve 14. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 28-17. Ardından rakibine tam saha baskı uygulayan mavi-yeşilliler, hücumda da Elegar ve Mejia ile boyalı alanı domine etti ve 10-0'lık seriyle farkı 19. dakikada 16 sayıya kadar (43-27) yükseltti. Kalan dakikalarda iyi oyunu sürdüren TOFAŞ, soyunma odasına 47-29 önde gitti.

Üçüncü periyotta farkı korumak için daha kontrollü bir oyun sergileyen Bursa temsilcisi, Kadji'nin sayılarıyla 25. dakikayı 54-38 üstün geçti.

Başantrenör Dusko Ivanovic'in aldığı molanın ardından oyuna farklı bir anlayışla çıkan Beşiktaş Sompo Japan, savunmasını sertleştirerek TOFAŞ'ı top kayıplarına zorladı. Rich ve Erkan Veyseloğlu ile peş peşe 3 sayılık basketler bulan siyah-beyazlılar, 28. dakikada farkı tek haneye indirdi: 56-49. Siyah-beyazlı takımın bu oyununa alan savunmasıyla karşılık veren TOFAŞ, Mejia'nın etkili performansıyla 11-0'lık seri yakaladı ve periyodun bitimine 18 saniye kala farkı 18 sayıya çıkardı: 67-49. Ev sahibi takım, final periyoduna 67-52 üstün girdi.

Son periyotta farkı azaltmak için ekstra atışlar deneyen Beşiktaş Sompo Japan, Pressey ve Gibson ile skor üreterek 35. dakikada skoru 74-65'e çekti. Ardından baskısını iyice arttıran siyah-beyazlılar, Rich ve Gibson ikilisiyle sayılar bulmaya devam etti ve 36. dakikada farkı 5 sayıya kadar indi: 75-70. Boyalı alanda Garrett ve Elegar'ın devreye girmesiyle tekrar skor bulan TOFAŞ, rakibinin direnci kırarak oyundaki üstünlüğü eline geçirdi ve karşılaşmadan da 89-79 galip ayrıldı.

Salon: TOFAŞ 

Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Kerem Baki 

TOFAŞ: Weems 11, Mejia 16, Garrett 16, Elegar 14, Yiğit Arslan 6, Berkan Durmaz 2, Barış Ermiş 8, Kadji 9, Muhsin Yaşar 7 

Beşiktaş Sompo Japan: Erkan Veyseloğlu 9, Buva 9, Pressey 20, Rich 13, Gibson 15, Burak Can Yıldızlı, Can Maxim Mutaf 2, Dusan Cantekin, Kenan Sipahi 4, Samet Geyik 4, Benzing 3 

1. Periyot: 16-17 

Devre: 47-29 

3. Periyot: 67-52 

Beş faulle çıkan: 35.06 Samet Geyik (Beşiktaş Sompo Japan) 

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