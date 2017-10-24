TOFAŞ İtalya deplasmanında!

Tahincioğlu Basketbol Süper Liginde yenilgisiz lider durumda bulunan TOFAŞ, Avrupada bu sezon ki üçüncü sınavına çıkıyor. 7Days EuroCup D Grubuna Ratiopharm Ulm yenilgisiyle başlayan ardından evinde İspanyanın Herbalife Gran Canaria takımını mağlup etmeyi başaran mavi yeşilliler, 3’üncü hafta mücadelesinde deplasmanda İtalyanın Dolomiti Energia Trento takımıyla karşı karşıya gelecek. Palatrento Arenadaki karşılaşma Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.
Ligde ve Avrupada oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrılan TOFAŞ Basketbol Takımı, İtalyadan da mutlu dönmeyi hedeflerken, rakip Trento EuroCupa evinde aldığı 85-75lik Asvel Villeurbanne galibiyetiyle başlasa da gruptaki ikinci maçında Rusya deplasmanında Zenit St. Petersburga 81-70 mağlup oldu. Siyah beyazlıların ligde oynadığı 4 maçta ise 1 galibiyet, 3 mağlubiyeti bulunuyor.
Dolomiti Energia Trento maçı için bugün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından saat 11.25te kalkacak tarifeli uçakla Milanoya geçecek olan mavi yeşilli kafile Bergamodan karayoluyla Trentoya ulaşacak. Bursa temsilcisi, karşılaşma öncesi Palatrento Arenada yapacağı iki idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.