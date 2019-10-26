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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
26.10.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

TOFAŞ, İstanbul'dan galibiyetle döndü! Bahçeşehir Koleji'ni...

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TOFAŞ, İstanbul'dan galibiyetle döndü! Bahçeşehir Koleji'ni...

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 92-85 yendi.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin

Bahçeşehir Koleji: Wilson 21, Can Altıntığ, Muhammed Doğan Şenli 6, Hardy 13, Johnson 6, Armand 25, Clark 8, Cevat Alper Özcan 3, Hadi Özdemir 2, Altan Erol 1

TOFAŞ: Lojeski 13, Berkan Durmaz 12, Mejia 13, Berk Uğurlu 2, Williams 20, Phillip 14, Barış Ermiş 4, Muhsin Yaşar 14

1. Periyot: 12-25
Devre: 34-50
3. Periyot: 59-68

5 faulle çıkanlar: 37.20 Muhsin Yaşar (TOFAŞ), 39.42 Johnson (Başakşehir Koleji)

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikasını konuk takım 8-6 önde geçti. Maçın 6. dakikasından sonra oyuna ağırlığını koyan TOFAŞ, ilk çeyreği 25-12 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe de iyi giren Bursa temsilcisi, 15. dakikada 21 sayılık (17-38) fark yakaladı. Süre bulan tüm oyunculardan skor katkısı alan TOFAŞ, devre arasına 50-34 önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına 8-0'lık seriyle başlayan Bahçeşehir Koleji, 25. dakikada farkı 7 sayıya indirdi: 46-53. Farkın kapanmasına izin vermeyen TOFAŞ, üçüncü periyodu 68-59 galip durumda geçti.

Son çeyrekte yakaladığı skor avantajını iyi kullanan ve rakibinin öne geçmesine müsaade etmeyen konuk takım, müsabakayı 92-85 kazandı.

Bu sonuçla TOFAŞ ligdeki 4. galibiyetini alırken, Bahçeşehir Koleji 5. maçında da mağlup oldu. 

TOFAŞ, İstanbuldan galibiyetle döndü Bahçeşehir Kolejini...

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