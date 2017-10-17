Salon: TOFAŞ

Hakemler: Joseph Bissang (Fransa), Mario Majkic (Slovenya), Moritz Reiter (Almanya)

TOFAŞ: Morgan 9, Mejia 12, Henry 11, Paunic 6, Muhsin Yaşar 2, Barış Ermiş 2, Yiğit Arslan 21, Owens 16, Kadji 19

Herbalife Gran Canaria: Eriksson 6, Mekel 16, Balvin 6, Baez 7, McKissic 10, Oliver, Seeley 18, Pasecniks 19, Pauli 8, Xavier, Lucas 4



1. Periyot: 17-19

Devre: 45-41

3. Periyot: 69-66

5 faulle çıkan: 38.10 Baez (Herbalife Gran Canaria)

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Mekel ve Baez ile sayılar bulan Herbalife Gran Canaria, 5. dakikada 8-0'lık seri yakalayarak, skoru 10-2'ye getirdi. Mejia ve Henry ile hızlı hücumlarda sayılar bulan TOFAŞ, ilk çeyreğin sonunda farkı 2 sayıya indirdi: 17-19.

İkinci periyodun başlarında Kadji ile skor üreten Bursa temsilcisi, 19-19 eşitliği sağladı. TOFAŞ, Yiğit Arslan'ın üst üste bulduğu 3 sayılık isabetlerle 15. dakikada maçın başından bu yana ilk kez öne geçti: 28-27. İki takımın birbirine uyguladığı sert savunmalar ve karşılık basketlerle devam periyotta, Barış Ermiş ve Paunic ile etkili olan TOFAŞ, soyunma odasına 45-41 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısında daha kontrollü bir oyun sergileyen TOFAŞ, üçüncü çeyrekte Owens ve Kadji'yle sayılar bularak, 23. dakika farkı 5 sayıya (53-48) çıkardı. TOFAŞ, rakibinin top kayıplarını iyi değerlendirerek, final periyoduna 69-66 üstün girdi.

Son çeyreğe hızlı başlayan Herbalife Gran Canaria, Pauli ve Pasecniks ile sayılar bularak, 31. dakikada uzun süre sonra tekrar öne geçti: 69-70. İki takımın karşılıklı basketleri ve üstünlük kurma mücadelesiyle geçen periyotta, daha etkili olan TOFAŞ, karşılaşmadan 98-94 galip ayrıldı.

TOFAŞ'ta 21 sayı üreten Yiğit Arslan maçın en skrorer ismi olarak, galibiyette önemli rol oynarken, Herbalife Gran Canaria'da Pasecniks 19 sayı kaydetti.