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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)
11.05.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

TOFAŞ ile Beşiktaş SJ kozlarını paylaşıyor

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TOFAŞ ile Beşiktaş SJ kozlarını paylaşıyor

TOFAŞ normal sezonun son maçında Beşiktaş Sompo Japan karşısında...

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 30'uncu haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan ile kozlarını paylaşacak. Cebeci Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 13.00’de başlayacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, normal sezonun son haftasında yarın Beşiktaş Sompo Japan’a konuk olacak. Son hafta öncesinde play-off’a üçüncü sıradan girmeyi garantileyen ve play-off çeyrek finalinde normal sezonu 6. sırada tamamlayacak ekiple karşılaşacak olan Mavi Yeşilliler, İstanbul deplasmanından galibiyetle ayrılarak moral kazanmayı hedeflerken, Bursa temsilcisinde bu maç öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Dusko Ivanovic idaresindeki Siyah Beyazlılar ise ligde 15 galibiyet, 12 mağlubiyetle son hafta öncesi 6. sırada yer alıyor.

TOFAŞ ile Beşiktaş Sompo Japan, yarınki karşılaşmasıyla birlikte lig tarihinde 76'ncı kez karşı karşıya gelecek. Rakibiyle daha önce oynadığı 75 maçta 43 galibiyet alan Mavi Yeşilli ekip, 32 maçtan mağlup ayrılırken, sezonun ilk yarısında Bursa’da oynanan maçı TOFAŞ 89-79’luk skorla kazanmayı başarmıştı. İki takım 2018-2019 sezonunda ayrıca Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde de karşı karşıya gelmiş, bu mücadeleden galip ayrılan taraf ise 83-89’luk skorla Beşiktaş olmuştu.

BJK Akatlar Spor Kompleksi’nde Siyah Beyazlı kulübün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın yapılacak olması nedeniyle karşılaşma Cebeci Spor Salonu’nda oynanacak.

Saat 13.00’de başlayacak mücadeleyi Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Alper Özgök hakem üçlüsü yönetecek.

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TOFAŞ ile Beşiktaş SJ kozlarını paylaşıyor

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